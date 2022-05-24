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碧潭堰難得驚現小毛蟹大軍 生態團隊樂見河川生態復育

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
毛蟹大軍與白鷺鷥。圖／新北水利局提供
毛蟹大軍與白鷺鷥。圖／新北水利局提供

新北新店碧潭堰周圍近日有有大規模毛蟹出現，清華大學生命科學系教授曾晴賢場勘並指出，毛蟹是在淡水海水交界處出生並逆流至上游成長，這反映淡水河及新店溪已逐漸改善水環境；新北水利局表示，香魚復育觀察廊道也正施工中，要持續重現生命搖籃的河川復育力。

曾晴賢說明，毛蟹於淡水海水交界降海產卵，約兩周孵化後先於海水生活，直到長至幼蟹後便開始尋找河口，在淡水河感潮河段成長半年，再藉由四至五月雨水較多、河水溪流水源充沛時，便會逆流而上，朔游至上游新店溪成長至成蟹，再回到海裡產卵，完成生命傳遞與物種延續。

水利局分享，現在碧潭堰周邊正辦理環境改善工程，這是首度觀測到毛蟹蹤跡，雖然密密麻麻的聚集讓施工人員手足無措，但在工程及生態團隊立即研討對策後，利用工地現有麻繩在小毛蟹聚集的角落鋪設，並沿著墩柱側壁拉過堰頂的圍堰，為小毛蟹打造一條回家的攀爬通道。

水利局補充，與生態團隊及曾晴賢合作打造的新店溪碧潭香魚復育觀察廊道，也將於明年四月完工，屆時將能見證新北大河之都的生態改變。

小毛蟹攀爬麻繩而上。圖／新北水利局提供
小毛蟹攀爬麻繩而上。圖／新北水利局提供
生態團隊教授曾晴賢親臨現場紀錄小毛蟹。圖／新北水利局提供
生態團隊教授曾晴賢親臨現場紀錄小毛蟹。圖／新北水利局提供
香魚復育觀察廊道模擬圖。圖／新北水利局提供
香魚復育觀察廊道模擬圖。圖／新北水利局提供
碧潭堰完工模擬圖。圖／新北水利局提供
碧潭堰完工模擬圖。圖／新北水利局提供
新北新店碧潭堰周圍的小毛蟹近拍照。圖／新北水利局提供
新北新店碧潭堰周圍的小毛蟹近拍照。圖／新北水利局提供
新北新店碧潭堰周圍近日有有大規模毛蟹出現。圖／新北水利局提供
新北新店碧潭堰周圍近日有有大規模毛蟹出現。圖／新北水利局提供

新北 碧潭

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