碧潭堰難得驚現小毛蟹大軍 生態團隊樂見河川生態復育

新北新店碧潭堰周圍近日有有大規模毛蟹出現，清華大學生命科學系教授曾晴賢場勘並指出，毛蟹是在淡水海水交界處出生並逆流至上游成長，這反映淡水河及新店溪已逐漸改善水環境；新北水利局表示，香魚復育觀察廊道也正施工中，要持續重現生命搖籃的河川復育力。

曾晴賢說明，毛蟹於淡水海水交界降海產卵，約兩周孵化後先於海水生活，直到長至幼蟹後便開始尋找河口，在淡水河感潮河段成長半年，再藉由四至五月雨水較多、河水溪流水源充沛時，便會逆流而上，朔游至上游新店溪成長至成蟹，再回到海裡產卵，完成生命傳遞與物種延續。

水利局分享，現在碧潭堰周邊正辦理環境改善工程，這是首度觀測到毛蟹蹤跡，雖然密密麻麻的聚集讓施工人員手足無措，但在工程及生態團隊立即研討對策後，利用工地現有麻繩在小毛蟹聚集的角落鋪設，並沿著墩柱側壁拉過堰頂的圍堰，為小毛蟹打造一條回家的攀爬通道。