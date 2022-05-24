救急不救窮 瑞芳聖祖壇捐家扶急難救助金

聖祖壇是瑞芳區上天里的地方信仰中心，日前才捐助一百箱生活物資給瑞芳區公所，這次又捐贈急難救助金5萬元，要給基隆家扶中心瑞芳服務處，這筆急難救助金預計將協助18戶需要幫助的家庭，月底前發送完畢。

疫情影響之下，許多家庭的收入受到影響，家庭生計也有了困難，家扶中心表示，非常感謝聖祖壇的及時雨，這筆急難救助金可以幫助疫情期間受到影響家庭的孩子學習不會中斷，生活也可以繼續下去。

九龍太子慈心發展協會創會理事長陳輝勝表示，非常感謝基隆家扶中心瑞芳服務處提供平台，九龍太子慈心發展協會希望能在瑞芳地區持續進行社福活動，讓瑞芳的民眾感受到溫暖，讓大家都吃的飽。

聖祖壇九龍太子慈心發展協會也有提供1萬元的急難救助金，要協助有急需的民眾，需要的民眾請聯繫聖祖壇申請，聖祖壇受理申請後會進行審查，希望能幫助到有需要的民眾，也期盼能將愛與溫暖帶給民眾，讓社會更祥和。