快訊

幸運兒是你嗎？獎落這縣市 大樂透億元頭獎一人獨得

法網／夜市小子寫驚奇 曾俊欣首輪拚出五盤大戰

高雄出現確診黑數？ 傳產認為有高科技業說照法規來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救急不救窮 瑞芳聖祖壇捐家扶急難救助金

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區聖祖壇捐贈急難救助金5萬元，要給基隆家扶中心瑞芳服務處，將協助18戶需要幫助的家庭。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區聖祖壇捐贈急難救助金5萬元，要給基隆家扶中心瑞芳服務處，將協助18戶需要幫助的家庭。 圖／觀天下有線電視提供

聖祖壇是瑞芳區上天里的地方信仰中心，日前才捐助一百箱生活物資給瑞芳區公所，這次又捐贈急難救助金5萬元，要給基隆家扶中心瑞芳服務處，這筆急難救助金預計將協助18戶需要幫助的家庭，月底前發送完畢。

疫情影響之下，許多家庭的收入受到影響，家庭生計也有了困難，家扶中心表示，非常感謝聖祖壇的及時雨，這筆急難救助金可以幫助疫情期間受到影響家庭的孩子學習不會中斷，生活也可以繼續下去。

九龍太子慈心發展協會創會理事長陳輝勝表示，非常感謝基隆家扶中心瑞芳服務處提供平台，九龍太子慈心發展協會希望能在瑞芳地區持續進行社福活動，讓瑞芳的民眾感受到溫暖，讓大家都吃的飽。

聖祖壇九龍太子慈心發展協會也有提供1萬元的急難救助金，要協助有急需的民眾，需要的民眾請聯繫聖祖壇申請，聖祖壇受理申請後會進行審查，希望能幫助到有需要的民眾，也期盼能將愛與溫暖帶給民眾，讓社會更祥和。

瑞芳 家扶中心 疫情

延伸閱讀

瑞芳聖祖壇助弱勢 捐贈公所百箱生活物資

瑞芳多民眾水費暴增疑超收 水公司：舊抄表不確實累計

里長幫弱勢申請急難救助金 3萬到手2.5萬塞進自己口袋

瑞芳計程車招呼站鏽蝕漏水 會勘要改善

相關新聞

新店400戶停電疑「猴子」釀禍 搶修時又3車追撞

新北市新店區青潭山上，今天下午有部分住戶發生跳電，經單位通報了解，是北宜路17.5k路段，有一隻猴子疑似拉扯電線，釀電線...

台北士林等地晚間跳電 台電：用戶設備故障致壓降

台北市士林、新北市三重、蘆洲等地晚間傳出跳電，台電說明，晚間7時57分因69kV用戶設備故障，造成台電輸電線路跳脫，影響...

助平溪公所、學校防疫 各界聯合捐贈口罩

新冠疫情持續影響全台，為了守護防疫第一線的公所工作同仁，以及平溪區學校的老師和學生們，深坑的口罩工廠鉅淇生技和臉書社團深坑大小事的板主許智超，今(24)日就聯合一起捐贈口罩，要給平溪區公所和區內學校以及中低收入戶，讓大家平安度過疫情。

金健康運動舞蹈協會愛運動 鼓勵民眾運動到老

為了鼓勵民眾活到老、學到老、運動到老，一群運動愛好者組成了金健康運動舞蹈協會，在萬里、金山、石門地區創造一個包含休閒、娛樂與健康樂活的團體，協會成員從小學一年級到93歲的長輩都有，還開設了一堂很可愛的古錐嬤課程，帶著一群可愛的銀髮阿嬤在公園跳舞。

汐止南陽橋人行道太窄危險 地方盼拓寬

汐止南陽大橋每天行經的車子不少，再加上靠近工業區好多大車，只是人行道不寬，如果同時有兩個人要過很困難，民眾很擔心會被行經的大車撞上，所以，新北市議員張錦豪也請相關單位評估拓寬的可行性。

汐止王母救世宮建醮 萬斤米龍栩栩如生

汐止區保長里的王母救世宮，今年舉行五朝清醮大典，除了連續一個禮拜的大型法會活動，也邀請專業師傅，打造了總重一萬多斤的米龍，金光閃閃、栩栩如生，民眾直說大開眼界，而這上萬斤的白米，也將在法會結束後，捐給地方幫助弱勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。