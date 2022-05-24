汐止王母救世宮建醮 萬斤米龍栩栩如生

汐止區保長里的王母救世宮，今年舉行五朝清醮大典，除了連續一個禮拜的大型法會活動，也邀請專業師傅，打造了總重一萬多斤的米龍，金光閃閃、栩栩如生，民眾直說大開眼界，而這上萬斤的白米，也將在法會結束後，捐給地方幫助弱勢。

汐止區王母救世宮前，大大的米龍真的很吸睛，利用一天的時間，用上千斤白米，打造成栩栩如生的米龍，上頭以金幣、五十元硬幣裝飾，吸引不少上門拜拜信徒的目光，直說以前真的沒看過，很新奇。

汐止王母救世宮主黃英敏表示，因為，有疫情以及一些天災，所以，母娘有交代舉辦五朝清醮建醮大典，並且在廟前排兩千斤的米龍，另外，在醮場則是有一萬零八百斤的大型米龍，要排米龍真的很不簡單，請來的葉道長是專業專門排米龍的，他和團隊八個人，在廟及醮場都有排米龍，手藝真的很好，活靈活現。

在大型法會起跑前，除了廟前方的千斤米龍，在五朝清醮大典現場，也就是靠近中國貨櫃場旁的停車場空間，除了建礁重頭戲已經登場之外，萬斤白米打造的大型米龍更有看頭，整個看過好好壯觀，麟片都是用大金幣堆疊裝飾。

為了幫地方祈福、也祈求疫情趕快過去，汐止保長里的王母救世宮舉辦大型的祭典活動，5/23到5/27日，是建礁主要的法會活動，雖然，因為疫情取消遶境及平安餐，不過，連續一個星期的祈福法會，為地方、疫情祈福。活動結束後，上萬斤的白米也將裝袋捐出去各單位做愛心也關懷弱勢，除了現場參加發給平安米之外，其他都會送給育幼院、孤兒院等有需要的弱勢團體，另外，學校午餐或是里老人共餐等等。