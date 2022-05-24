汐止南陽橋人行道太窄危險 地方盼拓寬

汐止南陽大橋每天行經的車子不少，再加上靠近工業區好多大車，只是人行道不寬，如果同時有兩個人要過很困難，民眾很擔心會被行經的大車撞上，所以，新北市議員張錦豪也請相關單位評估拓寬的可行性。

汐止福恩廟主委謝福來說，南陽大橋緊鄰基隆河自行車道，現在左岸右岸都通，尤其假日騎自行車的人很多，但是這一段過南橋陽只有一個橋面單側人行道可以走，寬度不夠，牽自行車走就很容易擦撞，一旁馬路大車很多，很危險，如果碰撞到大車，問題就很嚴重，而且現在過了南陽橋工業區科學園區，上班族也多，橋面不夠光是下雨天，兩個人同時要過又拿著傘，大車一過就很容易勾到。

橋上水泥人行道不寬，平時兩邊同時有人要走已經不容易，下雨天就更卡，當天新北市議員張錦豪就和助理同時撐傘走，只是在交會時兩人的傘就有卡卡都超出人行道範圍，如果一旁剛好有大車經過碰到，相當危險。

新北市議員張錦豪表示，南陽大橋人行道相當窄，如果兩個人走要交錯其實很危險，而且這座橋的大車相當多，如果撐傘走，很可能會被行經的大車勾到，所以，找了市府交通局還有工務局橋隧科研議，是不是能增加人行道的寬度，那工務局則是說，南陽橋是屬於鋼索的橋樑，因為承重度沒有辦法再支撐額外增加的附屬設施，所以，希望相關單位能夠再研議，是不是能夠在橋的外側附掛行人的專用道，讓行人通行更安全。