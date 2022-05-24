助平溪公所、學校防疫 各界聯合捐贈口罩

新冠疫情持續影響全台，為了守護防疫第一線的公所工作同仁，以及平溪區學校的老師和學生們，深坑的口罩工廠鉅淇生技和臉書社團深坑大小事的板主許智超，今(24)日就聯合一起捐贈口罩，要給平溪區公所和區內學校以及中低收入戶，讓大家平安度過疫情。

這次捐贈的口罩有平面及TN95的立體口罩，可以提供給大人和小孩使用，鉅淇生技長期持續的利用部份盈餘，辦理地方公益活動協助深坑區的中低收入戶，這次捐贈口罩給平溪區公所和學校，相信對於地方的防疫工作可以帶來許多幫助。

鉅淇生技總經理楊家豪表示，鉅淇生技是深坑的口罩國家隊，公司一直有在辦理一些活動，會利用部份盈餘，去幫助深坑附近的一些中低收入戶還有一些需要幫助的人。

平溪區長曾繁盛表示，感謝鉅淇生技帶來一批口罩，協助公所的防疫團隊和地方的學校，讓大家可以做好自我防護，將會善用這批資源，讓第一線接觸的工作同仁更安全。

社會處處充滿溫暖，疫情當前，善心企業和人士有錢出錢、有力出力，共同協助偏鄉的防疫工作，也讓偏鄉的學童能藉此更懂得愛物惜物，也懂得感恩，長大後有能力也能夠回饋社會。