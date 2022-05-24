金健康運動舞蹈協會愛運動 鼓勵民眾運動到老

為了鼓勵民眾活到老、學到老、運動到老，一群運動愛好者組成了金健康運動舞蹈協會，在萬里、金山、石門地區創造一個包含休閒、娛樂與健康樂活的團體，協會成員從小學一年級到93歲的長輩都有，還開設了一堂很可愛的古錐嬤課程，帶著一群可愛的銀髮阿嬤在公園跳舞。

金健康運動舞蹈協會常務理事游文基說，協會鼓勵長輩或是民眾，只要愛運動就可以加入，從週一都週五開設了五個班級，從排舞班、律動班、柔力球班、交際舞班到太極拳班都有，而師資群就是一群愛運動的人，免費開班、免費教學，希望能夠感染更多人一起加入運動的行列。

金健康運動舞蹈協會無私的帶領一群愛運動的民眾運動，協會還在去年獲得新北市領航金獎的最佳公益獎，未來也希望能夠擁有協會自己的活動空間，以及開設更多元的課程，藉以適應不同成員的需求，讓更多愛運動的民眾一起來加入。