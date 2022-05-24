快訊

幸運兒是你嗎？獎落這縣市 大樂透億元頭獎一人獨得

法網／夜市小子寫驚奇 曾俊欣首輪拚出五盤大戰

高雄出現確診黑數？ 傳產認為有高科技業說照法規來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金健康運動舞蹈協會愛運動 鼓勵民眾運動到老

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金健康運動舞蹈協會鼓勵民眾活到老、學到老、運動到老，還開設了一堂很可愛的古錐嬤課程，帶著一群可愛的銀髮阿嬤在公園跳舞。 圖／紅樹林有線電視提供
金健康運動舞蹈協會鼓勵民眾活到老、學到老、運動到老，還開設了一堂很可愛的古錐嬤課程，帶著一群可愛的銀髮阿嬤在公園跳舞。 圖／紅樹林有線電視提供

為了鼓勵民眾活到老、學到老、運動到老，一群運動愛好者組成了金健康運動舞蹈協會，在萬里、金山、石門地區創造一個包含休閒、娛樂與健康樂活的團體，協會成員從小學一年級到93歲的長輩都有，還開設了一堂很可愛的古錐嬤課程，帶著一群可愛的銀髮阿嬤在公園跳舞。

金健康運動舞蹈協會常務理事游文基說，協會鼓勵長輩或是民眾，只要愛運動就可以加入，從週一都週五開設了五個班級，從排舞班、律動班、柔力球班、交際舞班到太極拳班都有，而師資群就是一群愛運動的人，免費開班、免費教學，希望能夠感染更多人一起加入運動的行列。

金健康運動舞蹈協會無私的帶領一群愛運動的民眾運動，協會還在去年獲得新北市領航金獎的最佳公益獎，未來也希望能夠擁有協會自己的活動空間，以及開設更多元的課程，藉以適應不同成員的需求，讓更多愛運動的民眾一起來加入。

金山

延伸閱讀

醬醬！《派對咖孔明》動畫OP真人版登場 超寫實一支一支棒棒照樣狠洗腦

羽球／戴資穎跳舞跟不上節拍 「麟洋配」有先練過展現默契

舞蹈與影像結合 《平行視探》21日台中國家歌劇院登場

空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦 金山警連2天同地逮偷電線賊

相關新聞

新店400戶停電疑「猴子」釀禍 搶修時又3車追撞

新北市新店區青潭山上，今天下午有部分住戶發生跳電，經單位通報了解，是北宜路17.5k路段，有一隻猴子疑似拉扯電線，釀電線...

台北士林等地晚間跳電 台電：用戶設備故障致壓降

台北市士林、新北市三重、蘆洲等地晚間傳出跳電，台電說明，晚間7時57分因69kV用戶設備故障，造成台電輸電線路跳脫，影響...

助平溪公所、學校防疫 各界聯合捐贈口罩

新冠疫情持續影響全台，為了守護防疫第一線的公所工作同仁，以及平溪區學校的老師和學生們，深坑的口罩工廠鉅淇生技和臉書社團深坑大小事的板主許智超，今(24)日就聯合一起捐贈口罩，要給平溪區公所和區內學校以及中低收入戶，讓大家平安度過疫情。

金健康運動舞蹈協會愛運動 鼓勵民眾運動到老

為了鼓勵民眾活到老、學到老、運動到老，一群運動愛好者組成了金健康運動舞蹈協會，在萬里、金山、石門地區創造一個包含休閒、娛樂與健康樂活的團體，協會成員從小學一年級到93歲的長輩都有，還開設了一堂很可愛的古錐嬤課程，帶著一群可愛的銀髮阿嬤在公園跳舞。

汐止南陽橋人行道太窄危險 地方盼拓寬

汐止南陽大橋每天行經的車子不少，再加上靠近工業區好多大車，只是人行道不寬，如果同時有兩個人要過很困難，民眾很擔心會被行經的大車撞上，所以，新北市議員張錦豪也請相關單位評估拓寬的可行性。

汐止王母救世宮建醮 萬斤米龍栩栩如生

汐止區保長里的王母救世宮，今年舉行五朝清醮大典，除了連續一個禮拜的大型法會活動，也邀請專業師傅，打造了總重一萬多斤的米龍，金光閃閃、栩栩如生，民眾直說大開眼界，而這上萬斤的白米，也將在法會結束後，捐給地方幫助弱勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。