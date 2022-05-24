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三重銀新未來城延遲開工 將興闢臨時停車場
新北市三重未來銀新城計畫本預計去年招商，今年動工，不過去年招商3次都流標，主因是內政部尚未審過，廠商不敢投標。新北市長侯友宜表示，這塊舊址原為碧華國小校舍，現在將先拆除，改做臨時停車場，待此案未來通過後，再興闢銀新未來城。
碧華國中舊校舍過去因海砂屋遷校，市府決定在自強路與五華街口舊校地址興建銀新未來城，希望善用這塊2.29公頃土地，讓長輩能留在熟悉的社區生活，也能減少對住宿型長照的需求。
不過因為此案目前刻正辦理都市計畫變更，相關計畫內容於今年4月27日送內政部，尚待內政部排定會議審議。
新北市城鄉局長黃國鋒表示，市府與中央開會時，內政部都說沒什麼大問題，目前正在等待排會，但因為案子較多，時間恐怕沒有這麼快。
侯友宜指出，這塊土地目前會先改闢為臨時停車場，等到內政部審查通過後，再改建為銀新未來城。
新北市交通局回應，碧華國中舊校舍拆除後，3個月就能闢建為臨時停車場，目前預計年底前就會完成停車場闢建工作。
交通局表示，這塊土地今年底完工後，至少能提供200個汽車停車格，該指周邊有許多老舊房屋，都沒有地下停車場，有不少停車需求，預計可服務不少市民。該停車場會採月租的方式出租，收費價格將參考周邊市價來訂定。
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