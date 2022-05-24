影／政府無能只好找民間捐儀器？ 雙和醫院：量能資源充足

藝人賈永婕昨再捐贈雙和醫院小兒影像插管設備，引發各界贊聲，但也有人批是因為政府無能。衛福部雙和醫院表示，醫院量能充足，賈永婕長期熱心捐助，沒有所謂「醫院求救」的問題，中央與地方在協調與供應資源很順暢，醫院醫治成果也有目共睹，為來會持續全力防疫。

賈永婕在疫情期間多次捐助醫療設備給多家醫院，昨再捐贈新北雙和醫院1台小兒影像插管設備，不過這樣的捐助讓外界認為是雙和醫院向賈永婕求救，更有人認為是政府敗壞才讓醫院在急需時只能找民間善心人士。

醫院澄清，賈永婕一向熱心公益，她在上周特別主動聯繫醫院，想捐贈防護衣、N95口罩等防疫物資，同時詢問醫院是否需要其他設施設備，而過程中也談論到今年疫情與過往有些不同，兒童陽性個案特別多，因此討論到兒童呼吸道處置的相關設備等。

雙和醫院是準醫學中心，具有足夠的量能與資源處理所有急重症病人，但有鑒於疫情發展，兒童陽案未來會越來越多，基於有備無患才能因應量大情況下，才促成賈永婕捐贈醫院小兒影像插管工具，雙方都是基於善意與為民眾服務的心。

醫院回應，有關「醫院求救說」，其實醫院在今年疫情中，共收治近千位陽案住院病患，其中15%是兒童，如果不是中央政府與地方政府充足的資源供應，醫院也沒有足夠的量能照顧一大群病人。

雙和醫院是衛福部所屬醫院，也身處新北市，跟衛福部與地方政府之間的溝通管道非常通暢，對於資源的供應與協調也沒問題，社會上像賈永婕這樣熱心公益的大有人在，這波疫情只有在民間與中央政府、地方政府充分合作下，才能在疫情之中全身而退。

醫院表示，醫院在去年疫情下的表現有目共睹，今年更是不惶多讓，雙和全體員工未來也會盡全力守住防疫，全力守護國民健康，讓大家一起為這次疫情加油及努力。