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北市災準金只剩5億？黃珊珊：將提第二次追加預算

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供

疫情持續攀升，北市議員吳沛憶調閱資料發現，台北市的災害準備金已經核准動支超過7成，憂心今年才過不到一半，剩下5億元的災害準備金，恐不足因應後續疫情發展，甚至疫情衝擊民生消費，後續還會有商家振興紓困需求，呼籲市府提出因應方案。

吳沛憶表示，北市今年度預算編列災準金17億5000萬元，現已核准動支12億5千萬，已動支逾7成，檢視相關項目，人事相關費用占最大宗達23.38%，其中18.22%用於區公所、健康中心臨時或約聘人力的增聘，5.16%用於核發加班費。

吳沛憶也說，目前看到的是各局處「匡列」的金額而非「動支」金額，但去年9月也一度傳出災準金額度剩下1億元，盤點後卻發現，各局處的執行率僅有7成，花不掉的再退回來，導致災準金越花越多的奇怪現象。

吳沛憶指出，市府應及早開始盤點各局處的動支狀況，並審慎評估後續需求，該花的就要花，但各局處要避免匡了卻用不到，面對疫情高峰以及後續的民眾需求，市府應審慎控管手上資源，讓每一分經費發揮最大效用。

對此，北市副市長黃珊珊下午在防疫記者會中指出，對於災準金，現在正在整理，很多部分是匡列，現在在匯整，準備要提出第二次追加預算。

吳沛憶 疫情 北市

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