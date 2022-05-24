綠營要求新北推振興補助 市府允諾將與中央搭配

民進黨新北市黨團今日在議會總質詢時質疑，新北去年疫情爆發時都提出振興措施、攤商租金補貼，但今年卻無所作為，要求市府端出政策。新北市長侯友宜表示，新北會與中央搭配，做好評估，調整補助方式。

黨團總召陳啟能表示，今年疫情對人民來說是比去年更嚴重，但在政策調整的情況下，與病毒共存成了必要之惡，餐飲業、觀光產業更是雪上加霜，應盡快端出補助政策牛肉，讓受到疫情影響的餐飲業和各產業都能受到照顧。

新北市議員賴秋媚提到，現在新北的市場都算是疫情的感染熱點，民眾不出門，攤商沒有生意可做，經濟壓力越來越大，市府去年度都有將攤販的租金減半，今年應該比照才是。

新北市議員林銘仁表示，現在市民經濟的狀況是非常的不好，很多餐廳無法內用，也害怕內用，只能做外帶來渡過，但長久下去，可能造成客人流失，員工無薪假最後倒閉，希望市長能夠盡快推出新北市的產業補助措施，讓受到疫情影響的餐飲業和各產業都能夠受到市長照顧。

新北市議員蘇錦雄則說，不少人將新北市當作故鄉來打拼，但這個新故鄉對於打拼的鄉親並不友善，新北市的社宅價格比高雄、台南都來得高，對民眾來說壓力相當大，尤其是疫情期間，工作難找，大家都過得相當辛苦。

侯友宜表示，新北市有固定經費的，會盡量向中央爭取，思考如何從基層、底層帶動經濟發展，中央只要有提供經費，市府理當會配合到底。

侯友宜指出，新北去年就有配合推出新北加倍券、振興經濟、電商學院、數位轉型運用等。現在要看哪個行樣受到的影響最大，再去調整補助內容。

新北市經發局長何怡明回應，今年疫情與去年不同，現在是共存經濟，與去年病毒清零的紓困方式顯有不同，振興政策定位亦不同。另外，市府去年所推出的助扶方案，仍有針對部分如弱勢等持續辦理中。

何怡明表示，中央針對共存經濟之振興政策正在擬定中，市府會針對後續中央公布政策架構，落實地方執行時之調適予以評估（含產業項目及振興內容等），並滾動式檢討、調整。