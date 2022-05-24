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染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

大湖與碧湖與慘遭玻璃魚入侵 北市偕環團積極改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
琵琶鼠魚為大湖及碧湖常見的外來魚種，民眾若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中。圖／北市公園處提供
琵琶鼠魚為大湖及碧湖常見的外來魚種，民眾若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中。圖／北市公園處提供

北市大湖及碧湖公園是北市2座湖泊水域面積最大的水景公園，近年因水質優養化及外來魚種入侵等導致水質惡化，雖已進行相關改善，但仍發現碧湖有大量外來魚種。其中玻璃魚為小型外來魚種，繁殖速度快，又偏好捕食魚卵、魚苗，對原生魚種相當不利。為此，北市公園處委託環團做生態調查及研究，近一步了解外來種移除隊濕地生態的影響及促進原生魚種保育。

公園處長黃淑如表示，針對大湖及碧湖公園水質惡化問題，目前已做相關改善，如設置人工生態浮島、移除外來魚種等；但公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，去年與海洋保育與漁業永續基金會合作，移除大湖及碧湖2萬多條琵琶鼠魚，今年度又委託中華民國自然生態保育協會做相關生態調查與研究。

中華民國自然生態保育協會指出，調查後發現，碧湖除有台灣石鮒、高體鰟鮍、土鯽魚、䱗鰷、極樂吻鰕虎、日本沼蝦等原生魚蝦，也發現湖內有大量玻璃魚（蘭副雙邊魚）、火口慈鯛、尼羅吳郭魚與琵琶鼠魚。玻璃魚雖是小型外來魚種，但繁殖速度快，又偏好捕食魚卵、魚苗，對原生魚種相當不利，而火口慈鯛，體型雖比吳郭魚小，但數量上已成為優勢。

公園處表示，將與研究團隊密切注意2湖魚種生態，研究執行期間將放置多種誘補籠具進行調查，並以浮標警示釣客為研究器材，請民眾勿擅自移動。此外，也呼籲民眾千萬不要在碧湖或大湖放生家中的觀賞魚或龜鱉，以免破壞原生魚蝦的棲息環境，

公園處表示，若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中（外來魚種回收桶設置位置於大湖公廁對面草皮；碧湖小白宮對面草皮、近九曲橋方向釣魚區入口），勿再放生或任意丟棄，造成環境二次傷害。

火口慈鯛為大湖及碧湖常見的外來魚種，民眾若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中。圖／北市公園處提供
火口慈鯛為大湖及碧湖常見的外來魚種，民眾若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中。圖／北市公園處提供
為改善大湖及碧湖的水質，北市公園處委託環團做生態調查及研究，近一步了解外來種移除隊濕地生態的影響及促進原生魚種保育。圖／北市公園處提供
為改善大湖及碧湖的水質，北市公園處委託環團做生態調查及研究，近一步了解外來種移除隊濕地生態的影響及促進原生魚種保育。圖／北市公園處提供
為改善大湖及碧湖公園的湖泊水質，北市公園處委託環團做生態調查及研究，近一步了解外來種移除隊濕地生態的影響及促進原生魚種保育。圖／北市公園處提供
為改善大湖及碧湖公園的湖泊水質，北市公園處委託環團做生態調查及研究，近一步了解外來種移除隊濕地生態的影響及促進原生魚種保育。圖／北市公園處提供
玻璃魚為大湖及碧湖常見的外來魚種，民眾若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中。圖／北市公園處提供
玻璃魚為大湖及碧湖常見的外來魚種，民眾若在湖泊中釣到外來魚種，可置於外來魚種回收桶中。圖／北市公園處提供

水質 北市 生態保育

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