放寬山限區都更沒下文？議員：柯文哲任內無法完成修法

北市文山區再興社區今年3月發生女兒牆崩落意外，凸顯山坡地老舊住宅的安全問題，台北市議員王欣儀指出，市府說要檢討修正、研議放寬山限區都更卻無下文 ，柯文哲市長任內無法完成修法，但山區老舊社區都更不能再等，再難也要踏出第一步。對此，北市都發局指出，初步將參照危老重建放寬，例如建物高度，由17.5公尺擬放寬到21公尺。

目前台北市山限區住宅區主要集中在文山、士林及內湖區，其中屬「山限區」的建物共有1302棟，屋齡超過30年的則有764棟，占六成二。

王欣儀說，原本受限法令限制，山限住二區無法進行都更，少了都更容積獎勵，就不會有建商願意進來；她要求北市府應盡速先將修法草案內容及進行的方案提出來，透過公聽會、地方說明會，彙集專家學者建議及地方居民意見，進一步再評估討論修正。

都發局指出，這段時間已積極在進行相關議案的整理及檢討，並允諾草案訂出後會先送議會參考，初步比照危老，朝向放寬規範，例如放寬建築物高度，原本是17.5公尺擬放寬到21公尺。另外，過去山限區建物重建，需符合100%同意比例，以及大型社區所有權人多，改建整合困難，未來研議若取得私地主九成同意，就可以走公辦都更2.0程序進行。

建蔽率部分，原領有使用執照且登載為集合住宅者，得依原建蔽率重建。但建築基地面積在1000平方公尺以下者，建蔽率不得超過50%；建築基地面積超過1000平方公尺者，建蔽率不得超過40%。

另外，後院深度比，自建築基地後面基地線之深度3公尺範圍內，不得小於該區各種別後院深度比規定；超過範圍部分，不受後院深度比之限制。

都發局指出，至於山限區建物如屬海砂屋，由市府檢討迅行劃定更新地區；如屬危老鑑定未達最低等級者，符合耐震評估值小於0.35，建議由所有權人向市府提議迅行劃定更新地區。