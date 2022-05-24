影／新北抽查107件粽子、餡料 1件菜脯防腐劑超標
端午節將至，新北衛生局針對粽子、鹼粽、醬料，以及製作粽子常用餡料抽驗，共抽查107件產品，其中1件菜脯驗出防腐劑超標，已請供應商所轄衛生局辦理。另外，若民眾想在家製作鹼粽，衛生局即日起在各區衛生所免費發放三偏磷酸鈉，可取代硼砂。
衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，今年抽驗粽子、鹼粽、醬料（辣椒醬、甜辣醬）、網購知名粽子禮盒及製作粽子的食材及餡料共計107件產品，檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、硼酸、甲醛、防腐劑、漂白劑、動物用藥殘留及農藥殘留等項目。
楊舒秦說， 三重一間雜糧行販售菜脯檢出防腐劑超標，已違反食品安全衛生管理法第18條，可依法處3萬元以上至300萬元以下罰鍰，已命其下架回收，並移請元泉益食品工廠所轄的嘉義縣衛生局處辦。
楊舒秦提醒，民眾挑選食材時，優先選購來源明確之食材，並且有完整包裝為佳，若產品有異味、外觀色澤過於鮮艷或白皙應避免購買，且夏日天氣炎熱，各項食材應避免長時間放置在室溫環境，以確保食品符合衛生安全。
另外，為讓民眾製作安心鹼粽，衛生局即日起免費發放合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，適當添加可以增添鹼粽的韌性、保水性及保存性，民眾可至各區衛生所免費索取，每人限領一包，1千份贈完為止。
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