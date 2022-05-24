少女遭母家暴被安置 卻遭機構關在房間挨批

新北市一名年僅15歲少女，長期遭到母親家暴，她擔心再遭不測被社會局緊急安置，不料機構收走她的手機並將她關在房間內，要求離開還必須要母親同意，友人因此將事件在臉書曝光表示，「這是變相逼迫受害者對施暴者妥協，這樣搞誰不會崩潰？」社會局則表示，機構是高度隱密場所，目的遠離施暴者不當對待。

友人在臉書曝光表示，少女從小就長期被母親家暴、因為上學遲到被抓頭撞衣櫃、被親戚性騷擾想報案，家人說家醜別外揚鎖在家裡、因逃跑被抓著剪掉頭髮、門鎖被踹破、以房間很亂為由將少女的東西摔的到處都是。

友人表示，今年5月中少女因為出門看醫生及買藥，突然被要求15分鐘內回家，但因為距離太遠辦不到卻被媽媽攻擊頭部，少女使用辣椒水反擊之後被拿球棒追打。之後少女認為自己遲早死在媽媽手上，因此鼓起勇氣向社工請求協助，並緊急安置。

怎料到安置機構後，不僅少女手機和行李都被保管、不給打電話，唯一對外聯繫的方式是寫信。機構更用鋼筋水泥牆面和電磁鎖金屬加厚門，關住15歲女生。友人批評這樣搞誰不會崩潰？

友人向記者表示，這少女從小父母離異、母親也離婚兩次，社會局還說要媽媽也就是施暴人同意，少女才能離開安置機構，媽媽則因此要求少女下跪道歉、考軍校作為妥協，否則不接少女回家，要再安置機構再待3個月。

友人批評「你今天被扁，你還要被關，而且還要讓扁你的人開心你才能重獲自由？」這是變相透過讓受害者與外界失聯、限制人身自由、製造不安方式，逼迫受害者對施暴者妥協。

友人說，少女能夠使用手機的原因，是因為陪同少女前往安置機構前，知道少女的手機電池老化隨時沒電，因此再給少女另一支手機暫用，進而傳出裡面驚人的畫面。另外對話紀錄中的爸爸，事實為少女的姨丈，因此沒有監護權。事件並向市議員鄭宇恩反映。

關心此少女的新北市議員鄭宇恩則表示，目前少女被安置在緊急短期機構內，據悉媽媽已向社會局表示不要這個女兒，因此由安置中心代行監護，上週末並陪同少女進行會考。已經請社工再去跟少女訪視，如有外出需求，由中心陪同。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，家防中心5月19日接獲通報因少女與母親管教議題嚴重衝突互相傷害，母親因此將少女趕出家門後，少女求助社工協助。

家防中心當日即訪視少女並聯繫母親，評估母親暫無改變意願且無其他親屬能協助因此緊急安置。因少女表達未來就學準備及獨立生活想法，社工表示需透過安置培養自主生活，後續將進行家庭重整計畫，協助女生家外安置生活。

針對遭限制自由及通訊，社會局表示，緊急安置機構以優先保護孩子生命安全為考量，會先進入到緊急安置機構接受保護、照顧。機構是隱密保護性安置機構，能讓孩子暫時遠離施暴者不當對待，讓受傷身心靈在不被外界打擾可獲得修復。