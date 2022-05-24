民進黨團質疑防疫箱縮水 侯友宜：隨政策調整

新北市議會今日總質詢，民進黨新北市黨團質疑新北市府關懷箱縮水，要求市長侯友宜別將責任都甩鍋給中央。新北市長侯友宜表示，中央隔離時間調整，加上解隔並不用快篩，所以才會調整內容物，不過弱勢民眾如有需求將提供乾糧，民脂民膏要用需要的人身上。

新北市議會民進黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、李坤城、賴秋媚、蘇錦雄、陳科名、林銘仁今日在議會聯合質詢新北市長侯友宜。

李坤城則說，侯友宜不斷抱怨中央法傳系統延遲，開不出解隔單，但高雄市府都能用他們的簡訊系統讓確診市民快速回覆，只要5個小時就能開出解隔單。市府不該把責任都推給中央「抱怨中央又在等待中央」。

陳啟能說，中央給新北500多萬劑快篩劑，給予地方許多資源與物資，是新北市府沒有提出需求，最後卻來怪中央，現在中央已逐漸鬆綁防疫規定，分階段性的執行是希望確保醫療量能不致崩潰，希望侯市府團隊應與中央共同攜手合作，而非只靠噴政治口水防疫。

侯友宜表示，關懷箱從一開始發放過程中，發現最嚴重問題是法傳系統卡卡，造成關懷箱寄到確診者家裡要拖到5天以上，甚至超過一周。

侯友宜說，新北市會將關懷箱改成關懷包，主因是確診者隔離時間變成一星期，加上不用快篩就能解隔，所以才會適度調整內容物，裡面有一支備用快篩劑，讓確診者了解如何做好自我防疫。