民眾黨參訪元宇宙國家隊基地 體驗最新虛擬替身技術

民眾黨為延伸元宇宙黨部更多應用，黨籍立委蔡壁如及邱臣遠率團參訪元宇宙國家隊研發基地，新北市大新店區議員參選人張凱鈞表示，相關技術未來可應用於元宇宙虛擬替身，或結合悠遊卡發行「減碳NFT」，另外他也計畫藉此打造網紅新型態「台灣民眾咖啡館」，提供青年交流空間。

張凱鈞與黨主席柯文哲在年初成立元宇宙虛擬黨部服務處，為延伸虛擬黨部更多服務與應用，蔡壁如及邱臣遠昨率民眾黨創業創新委員會參訪豪器飛帆集團總部的沙漠魚科技及宇宙之鑰科技。

張凱鈞說明，參訪過程中也體驗時下最新穎「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」，同時運用先進的3D儀器進行建模掃描，只要短短幾分鐘便可完成，甚至可清楚看見肌膚紋理，在疫情嚴峻情況下，未來可應用在全息異地直播開會以及元宇宙虛擬替身（Avatar）。

蔡壁如表示，民眾黨創業創新委員會結合國家隊研究基地，希望可以促進青年創業，3D建模後，除可應用在卡片技術上，還能整合持卡人的數位資產可視化，以及擴充專屬虛擬藝廊；邱臣遠也說，元宇宙為世界台商未來轉型開了一扇門，帶來更方便的互動模式及商業機會。

張凱鈞指出，未來有機會結合悠遊卡發行以環保概念為主軸的「減碳NFT」，搭乘捷運就可累積「碳足跡」，轉變成養分供給種在虛擬土地上的小樹，讓民眾在日常環保貢獻中累積成果。