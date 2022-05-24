工程師棄百萬年薪 為百年茶葉開啟電商之路

新北市三峽茶行林立，其中歷史悠久的「統一茗茶」第3代繼承人顏伯宗放棄高薪工作，返鄉為傳統茶葉開啟電商之路。新北市農業局長李玟表示，農業局推出「新北青農力計畫」，鼓勵有志青年們加入農業，為新北農業注入新能量及活力。

三峽古稱「三角湧」，三條溪流匯流之處孕育出肥沃土壤，加上氣候涼爽適合茶葉生長，造就三峽百年茶業歷史，顏伯宗於中原大學機械工程學系畢業後曾擔任工程師，曾年收破百萬，但從小在茶行長大始終對茶環抱著熱情，讓他開始思考如何將家中老茶行及茶園保留下來。

顏伯宗毅然辭職回到家鄉三峽，接棒經營家傳茶行「統一茗茶」，並且將工作經驗帶入傳統茶行，以「顏選好茶，品質嚴選」為品牌理念，創立網路品牌「臺灣顏選」，希望將家中優質茶葉推廣給更多人。

透過重新設計品牌logo、架設專屬網站，顏伯宗也在蝦皮等電商平台建立「顏選茶YamXuanTea」商城，利用網路力量開發新客群，商城不僅販售茶行招牌蜜香紅茶、白茶及碧螺春等優質好茶，顏伯宗也用家中茶葉開發茶糖、茶酥、牛軋糖及雪Q餅等各式茶點心，皆是商城中的熱銷商品。

除網路行銷，顏伯宗也勤於參與展售活動，享受在攤位上與客人面對面分享自家品牌，結識同好，以茶會友，更爭取擔任第1屆新北青農聯誼會三峽分會副會長，希望結合三峽青農力量將三峽茶產業發揚光大。

顏伯宗表示，北部茶葉產量比不上中南部，在推廣上困難許多，因此「台灣顏選」以手採高品質茶葉做出差異化，將最好的茶葉提供給消費者。即便行銷面臨挑戰，顏伯宗依然享受過程，勇於突破。顏伯宗也表示未來規劃開辦食農教育，帶領民眾更加深入感受三峽茶產業底蘊，希望將三峽茶葉打入時尚流行文化之中。