不讓特色公園淪「鄰家公園」 八里水岸建設將景點連線

八里有豐富的高灘地及海岸生態，新北高灘處積極建設，目前「八里漫步廣場」已開工，文化公園二期也將於本月決標。新北市議員陳偉杰表示，八里不少特色公園頗有巧思，可惜缺乏行銷，多處淪為「鄰家公園」；新北觀旅局回應，人潮自然集中主要景點，已結合多景點打造多條路線供民眾參考。

高灘處說明，八里漫步廣場位於渡船頭下游靠出海口，當地原本僅有綠美化與簡單步道，考量現場有歷史悠久碉堡及觀海亭，再加上難得大片綠帶空間，因此規畫打造充滿多種休憩設施的漫步廣場，要將左岸公園及渡船頭等地一路拉至出海口連成一線。

高灘處指出，漫步廣場占地2.2公頃，規畫五大主題、十大亮點，當中最大亮點就屬「去憂亭」，現況為一小涼亭，未來將打造成觀海平台，供遊客放風看海及休閒，工程經費達5000萬，已在3月開工，預計年底完工，待安檢等程序通過後，應能在明年3月開放。

高灘處提到，八里除新建漫步廣場外，十三行文化公園二期也正辦理中，有別於一期共融遊樂場，二期將著重生態布建，打造不同於河岸及海岸的生態滯洪池，當中會有純淡水水生植物，讓當地生態更加完善及多元，工程經費2700萬、工期240天，預計本月決標。

陳偉杰認為，八里觀光是發展重點，目前已有不少特色共融公園，包括彈塗魚公園、鯨魚商港公園、八里文昌公園等，這些遊戲場在規畫上各有巧思，但除十三行文化公園及左岸公園兩知名點外，其他大多淪為「鄰家公園」，僅有附近居民前往休閒而已，相當可惜。

陳偉杰呼籲，市府應該要有更多整合性行銷，將各點串接成套裝行程，讓外地遊客一到訪就能一路玩到底，或者引入特色市集，吸引更多人潮。另外，八里娛專區投資者想以住宅和商辦為主，而非娛樂，這也恐讓八里未來失去觀光主軸。

八里區長陳炳仲回應，公所積極於臉書推廣，並將特色公園結合在地景點，假日人潮絡繹不絕。另外，八里還擁有觀音山、台灣海峽等豐富自然景觀，公所也結合荖阡坑柚花香道、下罟子漁港，打造山海一線美景、串聯在地觀光，豐富八里青春山海線。

觀旅局指出，八里主要觀光景點及發展觀光重點位於左岸沿線到十三行博物館間，因此遊客自然多為到訪該區，事實上，市府也將共融式公園及周邊景點結合規畫「童心未泯 八里浪漫騎景」、「淡水八里 考古童樂趣」等路線共6條供遊客按圖索驥到訪。