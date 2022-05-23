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北美館40周年迎擴建計畫 預計2027年完工

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市立美術館擴建統包工程示意圖。圖／北美館提供
台北市立美術館擴建統包工程示意圖。圖／北美館提供

台北市立美術館擴建統包工程已順利於5月20日決標，文化局表示，主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築，結合公園景觀，未來新館地面為公園綠地，地下是新媒體與跨領域之展演空間，預計於2027年竣工。

北美館成立於1983年，為台灣第一座現當代美術館，將於明年屆滿40周年。此次計畫將以「花博公園美術園區」為基地，施工範圍6萬2542平方公尺、總樓地板面積4萬4576平方公尺，獨特覆土式地下美術館，首開台灣博館界先河。

文化局表示，主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築，結合公園景觀，未來新館地面為公園綠地，地下是新媒體與跨領域之展演空間，整體規劃兼顧藝術體驗與自然休憩。總經費52.34億、統包工程經費44.31億，以台北市政府所編列預算新建，委由工務局新建工程處代辦，預計於2027年竣工。

文化局表示，建築師劉培森從美術館的未來性想像出發，而此案與公園密切關聯，形成其特殊地理環境條件，當民眾漫遊公園時，可隨時搭乘就近的電梯垂直移動至地下展演空間，讓人們可以更輕鬆、自然地接觸藝術。

劉培森團隊表示，將針對藝術園區規劃了白天與晚上的不同視覺體驗，白天的太陽讓戶外公園沐浴在自然光下，並在建物、結構和樹木的錯落間，呈現出不同光影效果並漫射至地下美術館的公共空間。在夜間，原先提供日照至下方室內區域的透明結構量體，成為界定空間的視覺焦點光箱。

文化局表示，關於之前外界關切的交通動線，因考量中山北路之於台北市深具歷史文化的代表意涵，故而將貨車出入口設置於北側新生北路三段；汽、機車地下停車場配置於基地的南側，出入口位於民族東路分岔口的單行道，預計將路寬8公尺拓寬至10公尺三線道，並沿基地內縮闢建2.4公尺的人行步道，降低民族東路交通負載量。

美術館 建築 文化局

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