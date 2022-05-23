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你買我捐 汐止農會賣公益蛋糕助弱勢兒少

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會再度舉辦母親節感恩回饋活動，只要民眾買一個蛋糕，就捐出一百元，大家的愛心滿滿，賣出了上千條的公益蛋糕。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會再度舉辦母親節感恩回饋活動，只要民眾買一個蛋糕，就捐出一百元，大家的愛心滿滿，賣出了上千條的公益蛋糕。 圖／觀天下有線電視提供

社會上處處有溫情，汐止農會再度舉辦母親節感恩回饋活動，只要民眾買一個蛋糕，就捐出一百元，今年大家的愛心滿滿，賣出了上千條的公益蛋糕，活動結束，今(23)日農會也把錢捐給在地兒少機構，為關懷弱勢盡一份心力。

汐止區農會理事長呂山松表示，一直以來都認為施比受更有福，所以，很高興農會能夠有機會做公益，幫助在地的愛心社團，汐止農會每年都會在母親節前夕舉辦「你買我捐 讓愛延續」的活動，雖然今年受到新冠肺炎的疫情擾亂，但仍不減民眾與汐農一起投入公益的熱誠，活動邁入第三年，從前二年的數百條到今年的1000條訂購量。每賣出一條蛋糕，汐止農會就會提撥100元給在地的兒少機構，民眾不僅買蛋糕盡到孝心，同時又能回饋社會，讓一份心意能有雙倍的傳遞。

汐止區長陳健民指出，連續第三年，汐止區農會結合地方公益慈善社團辦理母親節公益活動，也很感謝這些社團平時在地方上發揮愛心對弱勢的付出，也感謝這幾年農會在背後默默的支持。

活動結束，捐贈儀式在汐止區農會休閒中心舉行，當天包括汐止區長及受贈單位都來參加，今年的活動捐款共十萬元，汐止區農會捐給在地五家兒少機溝，包括「信望愛發展協會」、「汐止心汐止情慈善協會」、「至善社會福利基金會」、「就是愛關懷協會」以及「汐光兒童課陪中心」，感謝這些在地深耕，默默守護孩子們的愛心社團，受贈單位也回贈感謝狀表示感謝。

汐止 農會 愛心

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