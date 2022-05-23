淡水賢孝公園換新裝 市議員助改造民眾樂

新北市淡水區賢孝里有座面績一千平方公尺的公園，使用超過二十多年，兒童遊憩設施不足，加上多數設施損壞，因此賢孝里長葉振昌向市議員蔡錦賢建議及爭取經費下，由市府協助公所改善公園整體環境，增添公園內的豐富性及安全性。

新北市議員蔡錦賢表示，賢孝公園前方有一座土地公廟，假日多有當地居民自行或帶小朋友前往祭拜並到公園內休憩停留，公園內兒童遊具只有翹翹板及搖搖馬，遊具豐富性不足，且體健設施種類也不夠多元，導致公園使用率較低。

淡水區公所主祕徐天平表示，在兒童遊具部分，選擇豐富性較佳之組合遊具，具有溜滑梯、攀爬網、攀爬岩與數字滑滑樂等設施，在體健設施方面則補強下肢活動的漫步機及上肢活動的上肢牽引器。

主祕徐天平表示，新北市政府於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，自110年加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間，感謝議員、里長、及市府景觀處的支持，讓公園設施改善更加豐富、安全及迅速，後續公所將持續推動改善更新公園設施，以提供市民更好更完善的遊憩及活動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。