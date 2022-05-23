快訊

板橋近2萬戶明後天停水26小時 臨時供水站11處備戰

新安東京產險從寬認定 防疫險「陪同隔離」符合1條件就理賠

法網／又爆冷門！大坂直美首戰出局

淡水農會成立綠色照顧站 空中菜園樂齡採收

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會成立綠色照顧站，並且號召許多長者一起加入種植，透過照顧種植採收讓長者有更富豐的都市農村生活。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會成立綠色照顧站，並且號召許多長者一起加入種植，透過照顧種植採收讓長者有更富豐的都市農村生活。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區農會配合農委會綠色照顧計劃，在淡水老街的農會大樓頂樓「打造空中菜園」，成立綠色照顧站，並且號召許多長者一起加入種植，經過數個月的照顧，長者與農會成員們參與採收活動，透過照顧種植採收讓長者有更富豐的都市農村生活。

淡水農會總幹事高忠表示，成立淡水區農會綠色照顧示範站，計畫推動三大核心理念為「綠飲食」、「綠療育」、「綠照顧」，透過送餐、共食、手作、跳舞等療育活動，照顧農村長輩的健康，讓農村長輩都能吃得飽、吃得好，活得健康快樂。

在綠療育方面，在農會屋頂利用高架方式種植蔬菜，由高總幹事帶領綠照學員及推廣部同仁一起動手從播種、施肥、澆水，從小小的菜苗及種子經過一個月的時間，長成為綠意盎然的新鮮蔬菜。

日前還邀請桃園區農業改良場台北分場吳婉苓博士特別前來指導，協助綠照學員一起動手種植享受田園的樂趣，一起採收大家努力的成果，並帶回與家人共同享用自己栽培的蔬菜，也從中獲得舒壓與栽種樂趣。

農會 淡水 桃園

延伸閱讀

實踐日本里山精神 「旅行在山的那一方」走讀淡水

舞作「浮花」樂齡特別版 明在台南新營文化中心演出

為年長者營造的樂齡空間 引領空間設計走向「人本美學」的新境界

植物生病免費找儲備植物醫師諮詢 嘉縣6鄉鎮派駐植醫

相關新聞

劉培森贏得北美館擴建案 打造台灣首座地下美術館

日前因統包案引起建築師反彈的台北市立美術館擴建統包工程，20日已順利決標，由劉培森建築師事務所與福清營造股份有限公司組成...

板橋近2萬戶明後天停水26小時 臨時供水站11處備戰

為辦理「板橋區中正路1000mm汰換管線工程」，新北板橋部分地區將在明後兩天停水，受影響戶數約2萬戶，引發民眾討論。台灣...

北美館40周年迎擴建計畫 預計2027年完工

台北市立美術館擴建統包工程已順利於5月20日決標，文化局表示，主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築，結合公園景觀，未來...

新北民代成立「快篩互助站」 提供民眾領疫苗

近期快篩試劑需求量大增，藥局前長長的排隊人龍，也讓孕婦與弱勢朋友防疫更添困難，因此，新北市議員陳科名今日成立「快篩互助站...

蘆洲萬坪醫院卡關？營建署：可視急迫性另案辦迅行變更

新北市府規畫設置蘆洲（萬坪）醫院，將擔起三重北側、蘆洲、五股和泰山的醫療需求，攸關近70萬居民權益，卻遭質疑卡在內政部未...

新北助廠商爭取訂單 今年增國際線上參展補助最高2萬

新北市自2015年起針對國內外參展補助，為協助廠商開闢銷售新通路，鏈結國際市場，爭取海內外訂單。去年今年新增線上國際參展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。