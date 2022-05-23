淡水農會成立綠色照顧站 空中菜園樂齡採收

淡水區農會配合農委會綠色照顧計劃，在淡水老街的農會大樓頂樓「打造空中菜園」，成立綠色照顧站，並且號召許多長者一起加入種植，經過數個月的照顧，長者與農會成員們參與採收活動，透過照顧種植採收讓長者有更富豐的都市農村生活。

淡水農會總幹事高忠表示，成立淡水區農會綠色照顧示範站，計畫推動三大核心理念為「綠飲食」、「綠療育」、「綠照顧」，透過送餐、共食、手作、跳舞等療育活動，照顧農村長輩的健康，讓農村長輩都能吃得飽、吃得好，活得健康快樂。

在綠療育方面，在農會屋頂利用高架方式種植蔬菜，由高總幹事帶領綠照學員及推廣部同仁一起動手從播種、施肥、澆水，從小小的菜苗及種子經過一個月的時間，長成為綠意盎然的新鮮蔬菜。

日前還邀請桃園區農業改良場台北分場吳婉苓博士特別前來指導，協助綠照學員一起動手種植享受田園的樂趣，一起採收大家努力的成果，並帶回與家人共同享用自己栽培的蔬菜，也從中獲得舒壓與栽種樂趣。