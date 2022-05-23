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新北民代成立「快篩互助站」 提供民眾領疫苗

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
陳科名成立「快篩互助站」，希望能協助市民度過疫情難關。圖／陳科名提供
陳科名成立「快篩互助站」，希望能協助市民度過疫情難關。圖／陳科名提供

近期快篩試劑需求量大增，藥局前長長的排隊人龍，也讓孕婦與弱勢朋友防疫更添困難，因此，新北市議員陳科名今日成立「快篩互助站」，募集地方善心資源，紓解藥局第一線人員的負擔，也協助新莊市民，齊心抗疫，守護市民。

陳科名表示，服務處近日常收到民眾確診，卻無法領取到物資的狀況，詢問是否能支援，民眾難求快篩試劑，也苦苦等不到防疫包的挹注，他將用自身的號召力，廣邀地方仕紳一起來集資購買快篩試劑。

陳科名說，他們希望以1劑換1劑的方式，提供有急需快篩試劑的民眾，等到民眾拿到快篩，或買到快篩後，儘早歸還1劑快篩，讓他們的量能可以持續在疫情中運作。

陳科名指出，他們知道有許多正在居隔或者生活上有不便的鄉親朋友，可以致電給服務處，只要是在地新莊的鄉親，他們服務處的同仁都可以到府專送防疫包，內容物有酒精噴霧瓶、面紙、還有最重要的快篩試劑，提醒鄉親使用快篩試劑時也要保持清潔，做好消毒，保護自己也保護他人。

快篩試劑 陳科名

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