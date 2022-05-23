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蘆洲萬坪醫院卡關？營建署：可視急迫性另案辦迅行變更

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
新北市「蘆州南北側農業區區段徵收案」未過關，無法興建蘆洲醫院。圖／李翁月娥提供
新北市「蘆州南北側農業區區段徵收案」未過關，無法興建蘆洲醫院。圖／李翁月娥提供

新北市府規畫設置蘆洲（萬坪）醫院，將擔起三重北側、蘆洲、五股和泰山的醫療需求，攸關近70萬居民權益，卻遭質疑卡在內政部未審過蘆南蘆北區段徵收案，遲遲無法推動。內政部營建署表示，癥結因市府尚未獲得中央主管機關籌設許可，後續內政部願意協助市政府另案提出都市計畫變更的審議作業。

營建署指出，有關「蘆南蘆北農業區整體開發」變更案，開發面積高達160公頃，經內政部都市計畫委員會召開5次專案小組會議及現地勘查。

考量仍有農業區1013家工廠處理、三重果菜批發市場遷建、銀河灣計畫及水資源中心設置等重大議題，且涉及區段徵收土地所有權人意願及公益性與必要性審議流程，有關醫院設立癥結，因市府尚未獲得中央主管機關籌設許可，後續營建署願協助市府另案提出都市計畫變更的審議作業。

營建署說明，新北市政府在蘆南蘆北農業區整體開發案北側畫設醫療設施用地，並規畫499床的綜合型區域醫院，面積約3公頃，都委會專案小組請新北市政府釐清是否符合醫療區域的畫分、面積需求分析、開發量體及空間配置等計畫內容，且籌設許可尚未經衛福部同意，另考量醫療設施用地非屬區段徵收共同負擔項目，後續仍需完成區段徵收配地後，方可申請建築使用，一般開發約需3至5年。

營建署指出，本案蘆南蘆北農業區整體開發及區段徵收程序，倘若無法配合地方醫院的需求，市府應評估醫院設立的急迫性，並盡速取得衛福部醫院籌設計畫許可，另案啟動都市計畫迅行變更，後續他們將協助辦理都市計畫審議作業。

區段徵收 都市計畫

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