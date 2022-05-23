板橋部分地區24日停水26小時 近2萬用戶受影響

新北市政府水利局今天表示，台灣自來水公司管線汰換，板橋部分地區自24日上午8時起停水至25日上午10時，受影響戶數1萬9047戶。將設置11處臨時供水站供民眾取水使用。

水利局發布新聞稿指出，台灣自來水公司第12區管理處為辦理「板橋區中正路1000mm汰換管線工程」，板橋部分地區將於5月24日上午8時停水至25日上午10時，共計停水26小時。

停水區域包括，中正路1~373號，10~144號（以上含巷弄）、自強新村（1-1號~98號）、大勇街、大仁街、南雅西路1、2段（全）、大智街、民權路65號~259號（含巷弄）、公館街（黃石市場）、光華街、湳興路、北門街、倉後街、西門街、福德街、林園街、東門街、府中路、南門街、大東街、新興街、南雅東路、中興路、館前西路68號~166號，53號~269號（含巷弄）、興義巷（館前西路內）、南雅南路一段（全）、縣民大道一段（單號側）、宮口街、府後街、明德街、後菜園街、茶館街、文昌街、文化路一段1~25號，18號~52號（含巷弄）。

水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置11處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需求可至臨時供水站取水或連繫台水公司協助送水。

11處臨時供水站位置，中正路325巷口、中正路289巷口、中正路與大仁街口、中正路與大智街口、中正路25巷口、南雅西路2段與光華街13巷口、府中路118號、館前西路158-8號（接雲寺旁）、館前西路與南門街口、南雅南路一段4巷口、大仁街與大智街口。