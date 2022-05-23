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新北助廠商爭取訂單 今年增國際線上參展補助最高2萬
新北市自2015年起針對國內外參展補助，為協助廠商開闢銷售新通路，鏈結國際市場，爭取海內外訂單。去年今年新增線上國際參展補助，金額最高為2萬，第二梯次報名時間至6月30日。
經發局長何怡明表示，新北市政府自2015年開始辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，鼓勵新北市廠商積極組團參加國際工商展售活動，擴大與專業買主接觸機會，拓展新北市產業形象及貿易商機。去年新增國內參展補助，總申請件數為36件。
經發局指出，今年為與國際趨勢接軌，再增加線上國際參展補助，結合線上及線下展覽，參展應至少要有來自6個以上國家或地區之廠商參展，並具明確展期、展名、展品線上瀏覽及一對一洽談等即時互動功能。
經發局說，該計劃是針對工商團體組團及新北市廠商個別參展補助，廠商參與國外展覽補助金額最高為8萬元、國內展覽最高可補助4萬元、線上國際展覽參展補助金額最高為2萬元。今年度分為兩梯次辦理，第一梯次申請時間已截止，總申請件數為43家，申請類型以生技、機械、ICT相關產業為主。
其中國內外參展補助，已有1家業者申請「2023年土耳其醫療博覽會暨實驗室設備展」，該展覽是土耳其和歐亞大陸最大的博覽會，展示醫療設備及技術，業者將商品上架到網站上，以視訊方式與遠端業者進行國際訂單媒合，第二梯次報名時間至6月30日。
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