快訊

拜登承諾「願武力保衛台灣」 白宮緊急回應了

10歲男童逝？ 指揮中心證實剛收到法傳資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北助廠商爭取訂單 今年增國際線上參展補助最高2萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市自2015年起針對國內外參展補助，為協助廠商開闢銷售新通路，鏈結國際市場，爭取海內外訂單。圖／新北經發局提供
新北市自2015年起針對國內外參展補助，為協助廠商開闢銷售新通路，鏈結國際市場，爭取海內外訂單。圖／新北經發局提供

新北市自2015年起針對國內外參展補助，為協助廠商開闢銷售新通路，鏈結國際市場，爭取海內外訂單。去年今年新增線上國際參展補助，金額最高為2萬，第二梯次報名時間至6月30日。

經發局長何怡明表示，新北市政府自2015年開始辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，鼓勵新北市廠商積極組團參加國際工商展售活動，擴大與專業買主接觸機會，拓展新北市產業形象及貿易商機。去年新增國內參展補助，總申請件數為36件。

經發局指出，今年為與國際趨勢接軌，再增加線上國際參展補助，結合線上及線下展覽，參展應至少要有來自6個以上國家或地區之廠商參展，並具明確展期、展名、展品線上瀏覽及一對一洽談等即時互動功能。

經發局說，該計劃是針對工商團體組團及新北市廠商個別參展補助，廠商參與國外展覽補助金額最高為8萬元、國內展覽最高可補助4萬元、線上國際展覽參展補助金額最高為2萬元。今年度分為兩梯次辦理，第一梯次申請時間已截止，總申請件數為43家，申請類型以生技、機械、ICT相關產業為主。

其中國內外參展補助，已有1家業者申請「2023年土耳其醫療博覽會暨實驗室設備展」，該展覽是土耳其和歐亞大陸最大的博覽會，展示醫療設備及技術，業者將商品上架到網站上，以視訊方式與遠端業者進行國際訂單媒合，第二梯次報名時間至6月30日。

土耳其 生技

延伸閱讀

通緝犯藏身新北三重賣毒咖啡包 北市警攻堅破門逮人

防疫不力抓新北當戰犯 藍市黨部批蔡英文忙著政治鬥爭

土耳其美食周 重磅推廣當地傳統餐飲文化

新北想買快篩給弱勢 侯友宜嘆不夠：都被中央徵收走

相關新聞

新北助廠商爭取訂單 今年增國際線上參展補助最高2萬

新北市自2015年起針對國內外參展補助，為協助廠商開闢銷售新通路，鏈結國際市場，爭取海內外訂單。去年今年新增線上國際參展...

閻錫山故居投入3千萬修復 種能洞、紅磚屋今重新開放

台北市直轄市定古蹟「閻錫山故居」今日辦理開幕儀式，文化局表示，故居建物保留種能洞、紅磚屋，融合閻錫山在經歷各個時局變動下...

蘆洲醫院遲遲未蓋 侯友宜拜託內政部盡快審查

新北市蘆洲區民眾引頸期盼的蘆洲醫院遲遲未動工，原因是內政部尚未審過蘆南、蘆北區段徵收案，市議員李翁月娥今日在議會質詢時批...

父母因疫情遭資遣 學子獲城隍廟助學免中斷學業

財團法人台北市台灣省城隍廟有感於新冠肺炎疫情讓弱勢家庭更陷入困境，今年加碼100萬共捐助新台幣310萬元給財團法人台北市...

蔡英文開會獨漏雙北 侯友宜：總統想找誰都尊重

台北市府日前曾指出蔡英文總統開會時只找綠營首長，獨漏雙北，隱藏防疫資訊。新北市長侯友宜今日表示，蔡英文總統想找誰去開會，...

北市淨零草案 未納宮廟惹議

北市府訂定「淨零排放管理自治條例草案」，拚本會期三讀。有議員認為，法案對各行各業碳排規範影響層面廣，卻無納宮廟燒香、燒紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。