閻錫山故居投入3千萬修復 種能洞、紅磚屋今重新開放

台北市直轄市定古蹟「閻錫山故居」今日辦理開幕儀式，文化局表示，故居建物保留種能洞、紅磚屋，融合閻錫山在經歷各個時局變動下的個人哲學思想，極具文化資產保存價值，修復工程歷經約20年，並投入超過3000萬元的維修經費。

「閻錫山故居」2004年公告指定為直轄市定古蹟，今日辦理開幕儀式，台北市副市長蔡炳坤出席揭幕，宣告故居修復完成並重新對外開放。

1951年建成的「閻錫山故居」，是跟著國民政府來台、曾擔任行政院長的閻錫山與其舊部所建造，包括仿山西窯洞的石造屋種能洞、可以做為防空洞使用具防衛功能的紅磚屋、取中西日三式建築特長所打造的建築，融合了閻錫山在經歷各個時局變動下的個人哲學思想，極具文化資產保存價值。

蔡炳坤致詞時表示，特別感謝閻錫山昔日部屬張日明，高齡90多歲，仍悉心守護長官故居58年，並感謝台北市閻伯川先生紀念會聯繫促成，以及閻錫山後代家屬將故居捐贈予北市府，讓古蹟能有更完善的文化資產保存及活化。

蔡炳坤表示，於2004年公告指定為直轄市定古蹟後，歷經約20年的修復工程；故居共分為種能洞、紅磚屋二個部分，第一期工程種能洞修復工程於2014年完成，並開放展覽，第二期工程進一步整理種能洞景觀、改善周邊擋土排水及修復紅磚屋，修復工程耗時許久，共投入超過3000萬元維修經費。

文化局表示，故居修復後，將閻錫山的起居空間規劃為五個展區，呼應其起伏跌宕的人生經歷，共展出其人生的四個不同主要時期，包括在主政山西、中樞遷台、晚年生活及哲人書房的展場配置，民眾在展覽空間穿梭的同時，也是一段大時代的時空穿越。