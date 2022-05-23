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蘆洲醫院遲遲未蓋 侯友宜拜託內政部盡快審查

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，如果中央不給過，新北就沒辦法籌劃醫院。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，如果中央不給過，新北就沒辦法籌劃醫院。記者張睿廷／攝影

新北市蘆洲區民眾引頸期盼的蘆洲醫院遲遲未動工，原因是內政部尚未審過蘆南、蘆北區段徵收案，市議員李翁月娥今日在議會質詢時批中央慢吞吞，也要求市長侯友宜向中央溝通。侯友宜表示，蘆洲最急迫就是這個醫院，中央沒審竣就無法動，他會全力向中央推動此案。

新北市「蘆州南北側農業區區段徵收案」是市府積極推動的案子，其中牽涉到蘆洲醫院的興建，若全案無法通過，市府便無法向衛福部申請醫院籌設計畫。

李翁月娥說，蘆洲缺乏大型醫院，民眾都很期待蘆洲醫院計畫，但不懂內政部營建署是不是有什麼意見還是問題，認為業務科根本就是外行，只會在辦公室吹冷氣、吃便當，不了解這個醫院對三重、蘆洲相當重要，希望侯友宜能多多幫忙，否則5年、10年都蓋不成。

侯友宜表示，蘆洲居民最迫切需要的就是這個醫院，他每周都在盯這個案子，也一直拜託中央盡快審查，通過「蘆州南北側農業區區段徵收案」，市府現在就是在等此案通過，來好好規畫醫院的籌設，不過中央不給過，新北市府根本就不能動作。

侯友宜指出，他希望中央、地方都能同心協力，一起動作，盡快把書面資料處理好，新北市城鄉局會全力推動，中央也應該要支持。

城鄉局長黃國鋒指出，「蘆州南北側農業區區段徵收案」是難得市府、地方民眾都一致希望盡快推動的案子，市府每周都在跟中央拜託，該送的資料都有送，希望內政部能盡快排會，加速審議。

城鄉局解釋，「蘆州南北側農業區區段徵收案」在2020年8月送內政部，至今已開過5次專案小組會議，近期還會將民眾意見送至中央，目前地主同意比例達8成。

城鄉局表示，目前蘆洲醫院的位置都已經規畫好，地區也有極高共識，一切就等區段徵收案通過，便能立即啟動計畫。市府瞭解內政部案件審議較多，排案速度較慢，審查時間較久，但市府僅能希望盡快本案能優先排審、通過，讓新北能盡快興建蘆洲醫院。

新北市「蘆州南北側農業區區段徵收案」未過關，無法興建蘆洲醫院。圖／李翁月娥提供
新北市「蘆州南北側農業區區段徵收案」未過關，無法興建蘆洲醫院。圖／李翁月娥提供

區段徵收 侯友宜

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