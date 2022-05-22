北市黨部主委結果出爐 張茂楠：市長勝選 議員全壘打

民進黨兩年一度的黨職選舉投票今天登場，改選黨代表、地方黨部主委，其中被視為指標戰區之一的台北市，因現任主委吳怡農不參選連任，由曾有五屆議員資歷的前議員顏聖冠、對決不選連任的英系現任議員張茂楠，傍晚五點多結果大致出來，由張茂楠當選新任北市黨部主委。

張茂楠傍晚受訪表示，主委職務將是一個重擔，他已經做好準備要扛擔，他的責任就是年底北市長選舉勝選、議員全壘打，他的責任是要光復首都市長，讓民進黨睽違24年的市長一役，重返榮耀。

張茂楠提到，他上任主委第一件事，就是要跟黨中央反映，盼盡速在六月底之前，完成北市長提名，讓北市黨部機器快速運作，結合地方基層，光復首都。

至於目前黨鎖定的北市長人選？張茂楠說，黨中央會考量陳時中、林佳龍或其他最好人選，打贏年底的首都選戰，讓北市長一戰勝選。

顏聖冠晚間也發出聲明表示，這次的北市黨部主委選舉結果已大致底定，雖然不如預期，讓各位對她有期待的朋友失望了。

顏聖冠說，對於所有投給她票的每一位黨員先進，她會感銘在心，也會恭喜議員張茂楠，希望他能帶領台北市黨部，為民進黨贏回台北。「只要有心為台灣打拚、為民主奮鬥，我們會在下一個戰鬥位置碰頭。」