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柯文哲快篩陽 同台議員秀快篩 秦慧珠：還好是陰
台北市長柯文哲今天上午因咳嗽、喉嚨不適，快篩陽性，目前正在家居家隔離，等待PCR結果。由於柯文哲昨天市政行程多，北市議員秦慧珠昨天與柯市長同台，今天也趕緊快篩，剛也在臉書秀出快篩陰性的試劑照片。
秦慧珠今天在臉書表示，柯市長快篩陽，她昨天與市長參加台北市動物之家中繼站啟用記者會，曾站在柯市長身邊一同拍照，也立刻拿出快篩劑測試，還好，快篩陰。
不過由於柯文哲昨天市政行程多，包括昨天上午10點，出席動物之家中繼園區開幕；上午11點半也到北藝戶外南側廣場出席捷運盃校際街舞大賽初賽；中午12點半出席台北國際龍舟錦標賽點睛祈福，許多民代、市府同仁得知柯市長今天快篩陽，也趕緊快篩確認。
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