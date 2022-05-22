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一家三代都確診好憂心 台南張老師志工提供心理支持

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
張老師基金會進駐台南市居家照顧服務中心，提供確診者心理支持。圖／社會局提供
張老師基金會進駐台南市居家照顧服務中心，提供確診者心理支持。圖／社會局提供

台南市新冠肺炎確診患者居家照護服務中心，與張老師基金會台南分事務所合作，提供電話關懷及心理支持，一名確診者因為年邁的父親與兒子都確診，母親雖然沒有確診但是需要照顧，讓他感到焦慮憂心，在張老師志工的安撫下，一家人安然度過疫情，也讓這名確診者非常感謝。

台南市社會局表示，財團法人「張老師」基金會台南分事務所成立於63年9月，47年來「張老師」1980輔導專線陪伴許多民眾面對與因應各項生活、心理適應困擾。國內COVID-19疫情持續，有許多民眾因疫情感到焦慮，為協助確診市民「安心防疫 心情減災」，特別與基金會合作，期望能協助市民在抗疫期間做好最佳的心理應變。

台南「張老師」志工表示，有一位確診民眾表示因為自己的父親與兒子、一家三代全部確診，自己在居隔中，但未確診的母親非常需要人照顧，讓他感到焦慮不安，志工以同理心瞭解民眾的壓力並安撫其焦慮的情緒，讓這位民眾最後十分感謝張老師志工，並頻頻向張老師志工說辛苦了。

社會局表示，台南「張老師」投入居家照護服務志工預計約264人次，主動電話關懷居家照護確診者，提醒確診民眾多注意自己健康狀態及照護需求(如辨識身體警示狀況及觀察重點)，如有不適應立即撥打06-2880115，同時也協助民眾進行居家環境評估及相關疫調資訊，如不適合居家照護則轉請衛生局媒合入住加強型集檢所或防疫旅館。

張老師基金會進駐台南市居家照顧服務中心，提供確診者心理支持。圖／社會局提供
張老師基金會進駐台南市居家照顧服務中心，提供確診者心理支持。圖／社會局提供
張老師基金會進駐台南市居家照顧服務中心，提供確診者心理支持。圖／社會局提供
張老師基金會進駐台南市居家照顧服務中心，提供確診者心理支持。圖／社會局提供

台南 居家照護 疫情

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