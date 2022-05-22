碧潭水舞換第二波新曲 初夏夜晚好去處

碧潭水舞推出第二波嶄新曲目《浪漫水岸》及《初夏趣遊》，分別呈現碧潭的浪漫藝術元素、自然景緻以及在地民眾喜愛的休閒娛樂、美食佳餚，讓工作繁忙的民眾到碧潭充電，享受悠閒的美好春日時光。

2022碧潭水舞在展出後受到民眾的喜愛，在第二波曲目登場時將加入和美山壁的燈光秀，多種色彩的舞台光束燈將在和美山上與水舞一同互動起舞，前後呼應，讓投影動畫更加生動、壯麗，透過雙水幕、多種噴頭與炫彩雷射等多種效果交織編排，描繪一段在夜晚的浪漫碧潭故事，讓每首曲目都有耳目一新的享受。

《浪漫水岸》結合碧潭獨有的藝術元素及在地自然景緻，愛神邱比特伴隨著月亮浮出水面，追逐著從水面一躍而出的香魚，俏皮可愛的月兔也前來助陣。

《初夏趣遊》則是描寫碧潭帶給人們放鬆心靈的休閒時光與在碧潭遇見的小確幸，人們因為都市繁忙的生活而焦頭爛額時，就需要接觸大自然好好充電一番。