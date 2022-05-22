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碧潭水舞換第二波新曲 初夏夜晚好去處

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
水幕投影、水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受圖／新北市觀旅局提供
水幕投影、水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受圖／新北市觀旅局提供

碧潭水舞推出第二波嶄新曲目《浪漫水岸》及《初夏趣遊》，分別呈現碧潭的浪漫藝術元素、自然景緻以及在地民眾喜愛的休閒娛樂、美食佳餚，讓工作繁忙的民眾到碧潭充電，享受悠閒的美好春日時光。

2022碧潭水舞在展出後受到民眾的喜愛，在第二波曲目登場時將加入和美山壁的燈光秀，多種色彩的舞台光束燈將在和美山上與水舞一同互動起舞，前後呼應，讓投影動畫更加生動、壯麗，透過雙水幕、多種噴頭與炫彩雷射等多種效果交織編排，描繪一段在夜晚的浪漫碧潭故事，讓每首曲目都有耳目一新的享受。

《浪漫水岸》結合碧潭獨有的藝術元素及在地自然景緻，愛神邱比特伴隨著月亮浮出水面，追逐著從水面一躍而出的香魚，俏皮可愛的月兔也前來助陣。

《初夏趣遊》則是描寫碧潭帶給人們放鬆心靈的休閒時光與在碧潭遇見的小確幸，人們因為都市繁忙的生活而焦頭爛額時，就需要接觸大自然好好充電一番。

新北市觀旅局表示，另為提供民眾更好的欣賞品質，因應日落時間變晚調整演出時段，自5月21日至6月19日間，更改為每晚6點30至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分進行最後一場表演，共6場，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。

與可愛的寵物來碧潭賞水舞是初夏假日的絕佳選擇。圖／新北市觀旅局提供
與可愛的寵物來碧潭賞水舞是初夏假日的絕佳選擇。圖／新北市觀旅局提供
碧潭溪中的香魚在雙水幕中穿梭悠遊。圖／新北市觀旅局提供
碧潭溪中的香魚在雙水幕中穿梭悠遊。圖／新北市觀旅局提供

碧潭 小確幸

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