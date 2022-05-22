影／中社觀光花市奇異瓜果大賞 中市民入園享半票優惠

夏天是瓜果類產期，台中中社觀光花市現正展開夏日盛事，多種奇異瓜果大賞，有造型獨特的南瓜和疙瘩與佛手等瓜果，即日起到9月30日，台中市民入園賞花都可享半票優惠，半票60元。

中社觀光花市8公頃花海，夏季推出奇異瓜果大賞，今年度栽種近2000坪的瓜果，分布在花海各個區域，有平面棚架式以及拱式隧道，琳瑯滿目。

今年栽種的觀賞南瓜，有疙瘩、龍鳳瓢、瓜皮果、椪柑、白蛋、佛手、飛碟、福瓜等品種，另外還有鮑魚瓜、翠玉絲瓜、梨仔匏、長花匏、葫蘆瓜等各種奇瓜異果，各種奇特造型和色彩瓜果，吸引遊客參觀拍照。

園區內的荷花與蓮花也陸續開花綻放，今天早上吸引遊客入園拍照，業者說，荷花與蓮花最佳拍照時間是早上，今天花市早上8點開園，已有攝影愛好者入園賞花拍花。