爭取北市黨部主委 張茂楠：盼黨盡速6月底完成市長提名

民進黨兩年一度的黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍，其中被視為指標戰區之一的台北市，因現任主委吳怡農不參選連任，由曾有五屆議員資歷的前議員顏聖冠、及不選連任的英系現任議員張茂楠，爭取這次的北市黨部主委。

張茂楠今天一早前往松山區投開票所投票，由於上次北市黨部主委選舉，一度發生前議員王孝維、前立委薛凌的互控抹黑，黨中央下令暫停，改由吳怡農同額選舉，張茂楠今天上午受訪表示，因上次主委選舉留下一些不愉快過去，所以這次大家都小心翼翼，尤其市長、議員選舉在即，他希望拿出最大誠意，扮演桶箍角色，盼黨團結一致對外。

張茂楠表示，若他當上主委，第一件事情就是要跟黨中央反映，盼盡速在六月底之前，完成北市長提名，讓北市黨部機器快速運作，結合地方基層，將睽違24年的首都光復，光復首都是第一要務。

由於國民黨中央即將在本周三正式提名立委蔣萬安參選北市長，民進黨後續提名節奏是否會被疫情打亂？張茂楠表示，因為距離大選還有六個月時間，說慢也不見得慢，只要人選一確定，大家就會就位，民進黨的節奏不會自亂陣腳，未來依照循序漸進，時間是夠的，六月提名的話，應該可以打一陣美好的一仗，光復首都。