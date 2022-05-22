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爭取北市黨部主委 張茂楠：盼黨盡速6月底完成市長提名

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
張茂楠表示，若他當上主委，第一件事情就是要跟黨中央反映，盼儘速在六月底之前，完成北市長提名。記者林麗玉／攝影
張茂楠表示，若他當上主委，第一件事情就是要跟黨中央反映，盼儘速在六月底之前，完成北市長提名。記者林麗玉／攝影

民進黨兩年一度的黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍，其中被視為指標戰區之一的台北市，因現任主委吳怡農不參選連任，由曾有五屆議員資歷的前議員顏聖冠、及不選連任的英系現任議員張茂楠，爭取這次的北市黨部主委。

張茂楠今天一早前往松山區投開票所投票，由於上次北市黨部主委選舉，一度發生前議員王孝維、前立委薛凌的互控抹黑，黨中央下令暫停，改由吳怡農同額選舉，張茂楠今天上午受訪表示，因上次主委選舉留下一些不愉快過去，所以這次大家都小心翼翼，尤其市長、議員選舉在即，他希望拿出最大誠意，扮演桶箍角色，盼黨團結一致對外。

張茂楠表示，若他當上主委，第一件事情就是要跟黨中央反映，盼盡速在六月底之前，完成北市長提名，讓北市黨部機器快速運作，結合地方基層，將睽違24年的首都光復，光復首都是第一要務。

由於國民黨中央即將在本周三正式提名立委蔣萬安參選北市長，民進黨後續提名節奏是否會被疫情打亂？張茂楠表示，因為距離大選還有六個月時間，說慢也不見得慢，只要人選一確定，大家就會就位，民進黨的節奏不會自亂陣腳，未來依照循序漸進，時間是夠的，六月提名的話，應該可以打一陣美好的一仗，光復首都。

至於目前黨是否還是鎖定陳時中選北市，會不會因為防疫走不掉？張茂楠表示，能夠提名誰，北市黨部沒有制肘的權ㄌ，黨中央會考量陳時中、林佳龍或其他最好人選，尤其疫情當下，陳時中能不能抽得了身，還是問題，不過也許一周內疫情降至一萬以內，也說不定，也盼奇蹟出現，更期待黨中央盡速提名市長，讓地方士氣與黨中央接軌，打贏首都選戰，市長勝選。

民進黨兩年一度的黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍。記者林麗玉／攝影
民進黨兩年一度的黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍。記者林麗玉／攝影
張茂楠今天一早前往松山區投開票所投票。記者林麗玉／攝影
張茂楠今天一早前往松山區投開票所投票。記者林麗玉／攝影
民進黨兩年一度的黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍。記者林麗玉／攝影
民進黨兩年一度的黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍。記者林麗玉／攝影

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