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綠轟「柯文哲才最瞎」陳智菡反擊：表面工夫累死三軍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。圖／報系資料照
北市府發言人陳智菡。圖／報系資料照

蔡英文總統昨天宣布今天起在台北松山機場加開三合一大型篩檢站，台北市長柯文哲今天指中央不要「瞎指揮」，造成地方困擾，引來綠市議員簡舒培、許淑華炮火，回擊「最瞎的就是柯文哲」以及不要再情緒勒索台北市民。對此，北市府發言人陳智菡表示，議員恐怕要對整個疫情狀況要有所掌握，分散人力新增篩檢站就是在錯誤的時間做錯誤的決策。

陳智菡指出，中央盲目擴張PCR量能，不是解決問題，而是製造問題，全國確診愈來愈多，PCR量能有限，中央卻只開放少數對象可以將快篩陽視同確診，「只是去壓低確診數，無法反映真實疫情」重症率、死亡率也被低估，這種政策不調整，只是造成更多醫護的耗損。

陳智菡說，如今醫護為維持大量PCR量能，一部分駐守防疫急門診，一部分處理防疫專責病房、還要執行常規醫療，疲於奔命，還在這時分散人力新增篩檢站就是在錯誤的時間做錯誤的決策，表面工夫虛應故事，累死三軍。

至於許淑華主張松山機場交通便利、對周遭住戶商店影響力低是好地點，陳智菡指出，當地議員應該要知道在地有很多反彈，且中央片面決定後才告知北市府，議員恐怕要對整個疫情狀況要有所掌握，也要了解在地心聲。

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