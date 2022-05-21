快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北電競盃嘉年華今開幕 電競強手線上爭霸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今起開跑。記者江婉儀／攝影
「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今起開跑。記者江婉儀／攝影

「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今起開跑，新北市經發局表示，賽事包含「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」等熱門遊戲，線上開打爭奪冠軍寶座。活動將於新北電競基地FB等線上平台轉播賽事。

今日活動現場由英雄聯盟退役選手「西門夜說」擔任宣傳大使，帶領侯友宜體驗遊戲對決，並與宏碁股份有限公司處長李榮坤互相比拚，場面相當熱鬧有趣。

侯友宜表示，近年電子競技產業蓬勃發展，逐漸成為與傳統體育一樣重要的正式競技項目，去年新北市主辦的全國運動會首度將電競納入正式比賽項目，並選擇「新北電競基地」為電子競技場館，打造專屬新北的電競品牌。

經發局補充，為培育電競產業人才，市府創立「新北電競基地」，從2018年起每年皆規劃專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競產業認證課程，至今已培訓超過2000人次的電競人才，從學習到就業，提供民眾高品質電競學習體驗及教學環境。

「2022新北電競盃嘉年華」最終爭霸戰為5月21、22日，共規劃兩款遊戲賽事，「英雄聯盟」中路挑戰賽超過300多位玩家報名，歷經激烈預賽比拚，最終32位高手出線進入決賽，爭奪最後榮耀，此次賽事邀請知名實況主老山、莫提帶來精彩的賽況解析；「任天堂明星大亂鬥-積分爭霸賽」則與民間電競社團一起合作，是第一個官方辦理的大亂鬥競賽。

今日活動現場由英雄聯盟退役選手「西門夜說」（左）擔任宣傳大使，帶領新北市長侯友宜體驗遊戲對決。記者江婉儀／攝影
今日活動現場由英雄聯盟退役選手「西門夜說」（左）擔任宣傳大使，帶領新北市長侯友宜體驗遊戲對決。記者江婉儀／攝影

侯友宜 任天堂

延伸閱讀

指揮中心要求調整護醫比 侯友宜說做2件事減輕醫護壓力

民怨之首就是系統卡卡 侯友宜:終在疫情相對高峰期改善

唐鳳出手更新居隔單系統 侯友宜：終於看到中央有動作

新北居家照護垃圾清運達650戶 清潔隊每天17小時收垃圾

相關新聞

板橋235戶社宅 研擬標售挨批

位在新板特區旁一塊精華土地，2018年新北市府開工興建公辦都更大樓，建商配合開發，市府預計可拿回235戶，當時前市長朱立...

大轉彎 北市公私立幼兒園23日起遠距教學5天

台北市原本堅持，幼稚園實施遠距教學自主學習會有困難，所以並沒有同中小學一起在下周停課一周。不過，台北市副市長蔡炳坤今天宣...

新北電競盃嘉年華今開幕 電競強手線上爭霸

「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今起開跑，新北市經發局表示，賽事包含「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」等熱門遊戲...

招標第6次終動工 三重重陽公園停車場2023年底完工

新北市三重區重陽公園地下停車場歷經6次招標，終於動工。新北市交通局表示，重陽停車場總金額4億1188萬元，較原本招商金額...

北市動物之家中繼園區開幕 柯文哲：動物之家會慢一點

台北市長柯文哲上午參加台北市動物之家中繼園區開幕記者會。對於外界批評動物之家改建延遲，柯文哲說，中繼園區沒有延遲，本來最...

議員批北市人行道管理系統未更新 拆除六年天橋竟還在

台北市議員林亮君表示，台北市的人行道總長1013公里，但市府新工處的人行道管理系統竟多沿用13年前的人行道普查圖資沒有持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。