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新北電競盃嘉年華今開幕 電競強手線上爭霸
「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今起開跑，新北市經發局表示，賽事包含「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」等熱門遊戲，線上開打爭奪冠軍寶座。活動將於新北電競基地FB等線上平台轉播賽事。
今日活動現場由英雄聯盟退役選手「西門夜說」擔任宣傳大使，帶領侯友宜體驗遊戲對決，並與宏碁股份有限公司處長李榮坤互相比拚，場面相當熱鬧有趣。
侯友宜表示，近年電子競技產業蓬勃發展，逐漸成為與傳統體育一樣重要的正式競技項目，去年新北市主辦的全國運動會首度將電競納入正式比賽項目，並選擇「新北電競基地」為電子競技場館，打造專屬新北的電競品牌。
經發局補充，為培育電競產業人才，市府創立「新北電競基地」，從2018年起每年皆規劃專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競產業認證課程，至今已培訓超過2000人次的電競人才，從學習到就業，提供民眾高品質電競學習體驗及教學環境。
「2022新北電競盃嘉年華」最終爭霸戰為5月21、22日，共規劃兩款遊戲賽事，「英雄聯盟」中路挑戰賽超過300多位玩家報名，歷經激烈預賽比拚，最終32位高手出線進入決賽，爭奪最後榮耀，此次賽事邀請知名實況主老山、莫提帶來精彩的賽況解析；「任天堂明星大亂鬥-積分爭霸賽」則與民間電競社團一起合作，是第一個官方辦理的大亂鬥競賽。
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