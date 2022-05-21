新北電競盃嘉年華今開幕 電競強手線上爭霸

「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今起開跑，新北市經發局表示，賽事包含「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」等熱門遊戲，線上開打爭奪冠軍寶座。活動將於新北電競基地FB等線上平台轉播賽事。

今日活動現場由英雄聯盟退役選手「西門夜說」擔任宣傳大使，帶領侯友宜體驗遊戲對決，並與宏碁股份有限公司處長李榮坤互相比拚，場面相當熱鬧有趣。

侯友宜表示，近年電子競技產業蓬勃發展，逐漸成為與傳統體育一樣重要的正式競技項目，去年新北市主辦的全國運動會首度將電競納入正式比賽項目，並選擇「新北電競基地」為電子競技場館，打造專屬新北的電競品牌。

經發局補充，為培育電競產業人才，市府創立「新北電競基地」，從2018年起每年皆規劃專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競產業認證課程，至今已培訓超過2000人次的電競人才，從學習到就業，提供民眾高品質電競學習體驗及教學環境。