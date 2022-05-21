招標第6次終動工 三重重陽公園停車場2023年底完工

新北市三重區重陽公園地下停車場歷經6次招標，終於動工。新北市交通局表示，重陽停車場總金額4億1188萬元，較原本招商金額3億7800萬元增加3388萬元，預定開挖地下三層，規劃257個停車格，力拚明年底完工、2024年3月啟用。

新北市長侯友宜說，三重是需要更多停車場，3年規劃了8個停車場，要花31億元，都在陸續動工或設計規劃中。重陽公園地下停車場因為原物料上漲，增加3388萬元終於招標出去，捷運增加64億元還沒標出去。

新北市議員李倩萍指出，周邊許多老舊社區，沒有地下停車場，停車需求很高，但提供的量不足供應需求，且停車場只有設6個電動車停車格，未來電動車是趨勢，只留6格不夠，必需要預留管線，才好更改想關設備。交通局停管科長蔡柏坤表示，已有留設2成約50格給電動車。

交通局指出，另外包括施工中的新北高工地下停車場、新莊捷運幸福站停車場、中和錦和運動公園地下停車場，以及昨日開工的樹林長壽公園地下停車場，加上今天動土開工的三重重陽公園地下停車場等5處停車場，明年可再提供汽車位1359個、機車位1212個。

交通局表示，3年內已完成金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小等16座立體停車場和10處平面停車場，已增加5768個汽車位、3219個機車格。