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北市動物之家中繼園區開幕 柯文哲：動物之家會慢一點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加台北市動物之家中繼園區開幕記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午參加台北市動物之家中繼園區開幕記者會。圖／北市府提供

北市柯文哲上午參加台北市動物之家中繼園區開幕記者會。對於外界批評動物之家改建延遲，柯文哲說，中繼園區沒有延遲，本來最理想是中繼園區一蓋好，原來的動物之家就開始改建，但因為動物之家變更設計，從地下1樓、地上2樓變更為地上4樓，因這是垃圾山，是要蓋動物之家，不是清垃圾，「那邊(動物之家)會比較慢一點」。

柯文哲致詞時說，愛護毛小孩的很多，統計上養貓養狗的總數量已經超過小朋友的數量，他笑說這也是很奇怪，不過這也是時代的文化，不過愛護貓狗是好事，愛護貓狗當壞人的比較少。柯也引述印度甘地的話，一個國家的偉大與文明道德進步的程度，看他如何善動物。

柯文哲說，原有的動物之家場地及設備太舊需要改建，所以要先成立一個中繼之家使用，現在完工的中繼之家在空間、通風以及空調方面都比原先好很多，他特別交代動保處要注意夏天的溫度，是否要加強灑水設備或帷幕。

柯文哲說，原先動物之家預計興建地下一樓地上二層建物，但發現這邊地底是垃圾山，後續將建物設計改為地上四層，未來動保處的辦公室求搬進來，也可提高行政效率。

柯文哲表示，未來動物之家原址土地將進行都市計畫變更程序，將農業區變更為機關用地，市政就是一棒接一棒，規畫好就一步一步下去做，先把中繼之家蓋好，再把原址的動物之家拆掉重建。

目前中繼園區規劃收容犬貓數為犬600隻、貓160隻，計有犬舍5棟、貓舍1棟、認養服務區與診療室1棟及行政區，共占地面積1萬1258平方公尺。

台北市長柯文哲上午視察開幕的台北市動物之家中繼園區。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午視察開幕的台北市動物之家中繼園區。圖／北市府提供

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