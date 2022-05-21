議員批北市人行道管理系統未更新 拆除六年天橋竟還在

台北市議員林亮君表示，台北市的人行道總長1013公里，但市府新工處的人行道管理系統竟多沿用13年前的人行道普查圖資沒有持續更新，圖面和現況「差很大」，連已經拆除6年的天橋都還在系統中標註，系統應該要更新。新工處表示，正在規劃再度普查、更新資料系統。

林亮君說，新工處用的人行道管理系統多處和現實不符，例如日新國小旁邊的天橋早在2016年拆除，但圖資還標註天橋橋墩位置，識別為其他阻礙物，延平北路三段與民權西路口在捷運大橋頭站完工後早已變更路型，增設人行空間，但在圖資中卻連人行空間都沒有記載，很多地方的自行車道和YouBike 2.0都沒有更新。

林亮君說，人行道管理系統圖資多處和現況脫節，原因在於新工處2009年委外辦理人行道普查後，沒有全面地持續更新圖資，後續其他局處如交通局設置的 YouBike停車空間、交工處設的自行車道、號誌箱及號誌桿、停管處劃設的機慢車停車格、公運處裝設的候車亭等，也未必有登錄。

林亮君說，隨著交通模式與人口的轉變，市民越來越重視人行空間的品質與可及性，但市府的管理資料卻過時未持續更新，甚至還把這些過時的資料釋出為開放資料，難道這就是市長柯文哲引以為傲的智慧城市？她要求市府應該盡快再次進行人行道普查，同時建立起各局處協作的維護機制，確保人行道管理資料能夠即時準確。

新工處處長林昆虎說，人行道管理系統是2009年依營建署「人行環境安全地理資訊系統」要求項目建置，未在營建署要求中的設施物，可能就沒有登錄。後續確實應該在工程修改後更新圖資，但過去在聯繫上並沒有系統化的處理。

林昆虎說，人行道圖資已經使用超過10年以上，因此新工處也正在規劃再度普查、更新資料系統，新工處兩年前曾在信義區以街景車拍攝，將2D圖面與拍攝影像整合的方式建立人行道視覺化平台，目前正規劃是否推廣至其他行政區，以街景車半年一次拍攝一次的方式，主動更新人行道圖資的狀況，會在兩個月內給初步回覆。