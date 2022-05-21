協助社區管理充電樁 北市建管處推出規約範本

營建署於2019年要求新建物停車空間應預留電動車充電樁設備空間，不過北市建管處時常接獲居民或管委會詢問相關規範該如何訂定，建管處近日推出公寓大廈社區規約的參考範本，明訂社區內電動車充電設備管理事務原則，協助社區管委會制訂相關規範。

北市府推動2050年淨零排放，中央也修法讓新建物內預留電動車充電樁設備的空間，電動車為近年生活趨勢。不過仍有社區管委會沒有訂定電動車充電設備設置、管理及維護等規範，建管處就時常接獲相關詢問。

北市建管處表示，為方便社區管委會管理，現已推出「台北市社區電動車增設充電設備管理辦法參考範本」，明定社區內設置電動車充電設備的管理事務歸屬於區分所有權人會議決議或管理委員會。基於條例授權，社區可制定相關規範，效力等同於規約，以利後續管理維護。

建管處解釋，條文原則包含第一項的訂定緣由，第二項的明訂社區內電動車充電設備管理事務原則上歸屬於管理委員會，例外情形才歸屬於區分所有權人會議決議，以及第三項規定管理辦法未規定時的管理方式。