台電北市區處聯手地表最強里長 「雙寶包」贈弱勢民眾

疫情嚴峻，台電台北市區營業處昨天和有「地表最強里長」號稱的台北市中正區忠勤里里長方荷生合作，贈送包含保久乳、黑八寶及防疫物資的「雙寶包」給弱勢民眾，也會送到南澳的澳花等部落給需要的民眾；方荷生說，後續會媒合更多團體，幫助更多有需要的弱勢團體。

台電台北市區營業處處長張建川、台灣電力工會第3分會常理許晉華、副處長王花蘭等人，昨齊捐贈保久乳50箱、黑八寶30箱給萬華區社團法人台北市臻佶祥社會服務協會，將食物物資和防疫物品組成「雙寶包」，提供社會弱勢溫暖關懷。

這是台電北市區處繼去年和方荷生首度合作分送「台電Fun送能量包」活動後再次送暖，這次和臻佶祥社會服務協會合作，續辦睦鄰活動二部曲，贈送物資給所需民眾，台電北市區處希望在疫情持續升溫的嚴峻時期，傳遞溫暖與能量，為社會弱勢盡一份心力。