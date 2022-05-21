海砂屋條例上路 淡水兩社區限期未搬最高罰6萬

新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例今年4月起正式實施，為維護市民居住安全、加速海砂屋重建速度，新北市工務局昨針對符合自治條例限期停止使用標準的淡水區2社區，發出勸導函限期9月中旬搬離，屆期未停用住戶最高將被罰6萬元。

新北市目前列管的海砂屋尚有75件未拆除，其中達停止使用標準的海砂屋共計53案。對於符合停止使用的海砂屋，工務局在今年5月10日召開首次審查會議，擇定淡水2棟海砂屋社區為優先執行對象。

工務局表示，海砂屋一旦達到限期停止使用標準時，將依建物耐震能力、抗壓強度、重建整合程度及執照申請等情形，考量後排定優先停用對象，後續依《建築法》要求建築物所有權人停止使用。

工務局長詹榮鋒說，淡水2海砂屋社區昨已發出勸導函，預計於今年6月中旬正式停用，屆時將依裁罰基準限期3個月至6個月搬離，違者將依自治條例處5千元以上6萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時得依行政執行法規定停止供水、供電。

工務局強調，海砂屋影響居住安全甚鉅，社區經鑑定為高氯離子建築物，住戶應依《建築法》賦予建築物所有權人對建築物應負管理維護之責，盡速協調整合重建，遠離具有安全疑慮居住環境。

新北市都更處提供一般性都市更新、危老重建或防災型都更等多元都更供選擇，對於社會弱勢重建時將給予必要安置及協助，住戶如有需要也可透過新北住宅與都市更新中心協助重建事宜，盡早重建安全家園。