北市抽水站均按機制評估更新 無防汛安全之虞

防汛期將至，有議員質疑，北市近百台抽水機已達27年評估年限，老舊抽水機汰換速度恐追不上氣候變遷。北市水利處澄清，台北市抽水機組其實並無規定的安全使用年限，27年評估年限是參考日本機組更新，以使用30至40年間更新為最能兼顧效能經濟效益作法，因此訂定各機組使用達27年時，會評估其效能及穩定度等是否需予更新。目前抽水機組運轉都維持正常安全無虞。

水利處表示，北市府是依照各機組評估結果，於適當時機編列預算進行更新工作，換句話說應該是超前部署，才不至於會有更新進度太慢之虞。

水利處表示，市府每年都會針對所有機組進行檢查保養及測試，確保機組運轉功能正常，因此也不會因為機組更新進度而影響防汛功能。至於近年發生的積淹水事件，主要原因是超量暴雨超過下水道系統容量保護標準所致，與抽水機組是否更新應無關聯。

水利處表示，抽水站的抽水機組更新是持續進行的工作，但由於機組更新工程從編列預算到設計發包施工需要一定的時間，不能等到真的不堪用了才來更新，但何時是適當的啟動時機拿捏的確不容易，因此水利處在民國99年時，委託顧問公司檢討，當時參考日本「財團法人國土開發技術研究中心」的研究成果，評估抽水機組在正常保養下，使用壽命30年至40年間進行更新。

水利處表示，水利處內部的抽水站機組設備汰換更新評估標準及測試準則，採取更保守方式，在抽水機組使用到達27年之前的1至3年間就開始效能及穩定度的評估作業，來決定後續機組更新的優先順序，評估內容包含了機組的性能，運轉的狀態及操作人員意見等，並且會邀請專家學者進行複評，確認機組狀況達到需要更新汰換標準後，納入後續年度更新機組預算之財政計畫。

水利處表示，從99年開始到現在，全市423台抽水機組中已有61台分為三期汰換更新完成且加入機組震動告警設備，至於正在進行中的第四期，則針對達到16台達到更新標準的抽水機組汰換更新進行規畫設計，明年也將持續進行第五期機組評估更新計畫，目前本市抽水站抽水機組運轉都維持正常安全無虞。