不受疫情影響報復性結婚？北市520結婚登記創近年新高

今天是「2022520」北市戶所統計，今單日結婚登記為851對，含同婚15對，是從99年以來5月20日單日最高，民政局解釋，可能顯示出國人愛情不受疫情影響，衝一波報復性結婚。

每年5月20日向來是情侶最熱門的結婚登記日之一，今年「2022520意涵著雙雙對對我愛你」的祝福之意，統計至下午5時30分止，今日北市12戶所登記結婚對數851對，比北市4月份一整個月的結婚對數695對還高，完全不受疫情影響。

民政局指出，這同時也是自民國99年公告「特別日期結婚案件」以來，的史上第4高。第一名是100年1月1日的1109對；第二名是99年9月9日的1093對，第三名是100年10月10日的937對。

北市戶所中，今天又以士林戶政事務所236對結婚登記最多，信義戶所93對第二，大安戶所90對第三，戶政事務所洋溢著幸福甜蜜的氣氛。戶所人員說，新人臉上的笑容，打散了近日疫情陰霾。

民政局指出，除了鼓勵新人勇於追愛、訂下一生承諾之外，北市府今年更首次推出「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，總獎金高達1000萬元，共計150個名額，有結婚月月抽、每季加碼和年度加碼抽，越早結婚登記，就有越多中獎機會。詳細活動辦法及中獎名單都公告於活動網站（https://marryme.taipei）。