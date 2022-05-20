汐止招商街邊坡雜亂清除 後續植栽綠美化

汐止區位在新台五路上的江山萬里社區，小朋友要到學校上課，都會從正門過馬路後走人行通道，只是週邊環境髒亂，而在多次會勘後，已經將佔用招商街邊坡佔用種菜清除完畢，後續的部分，地方也希望能夠整頓綠美化，讓環境更好。

崇德里長蘇宏杰指出，新台五路跟招商街的聯絡步道，之前有發現國有地跟市府養工處的土地長期被佔用、以及被丟垃圾還有倒廢棄雜物，造成環境髒亂，這次由國產署跟市府養工處、公路總局合作，將邊坡做一次的清除，接下來將由市府景觀處接手，做整體景觀的設計，種植四季花卉，讓民眾走在階梯步道上，都有花可以欣賞。

在接獲陳情後，新北市議員張錦豪服務處也請市府景觀處，先行由招商街步道入口處施作綠美化工程，另外，預計9月底前進場施作矮牆，等工程完工後，再請公所依據景觀處綠美化之範圍進行管養，里長蘇宏杰也希望能夠儘快植栽綠美化，讓景觀環境更好，至於，通道階梯濕滑，這次也希望能夠一併改善。