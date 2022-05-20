疫苗接種下鄉服務 淡水長者施打第四劑
本週開始新北市針對65歲以上長者，接種新冠疫苗第四劑施打莫德納疫苗，今(20)日上午由亞東紀念醫院行動疫苗接種車下鄉來到淡水區賢孝里以及義山里，針對還未接種的長者或是要接種第四劑的長者，隨到隨打不用預約。
長者表示，自己已經接種了三劑疫苗，面對疫情確診人數愈來愈多，而自己又是高風險的年長者，因此為了配合政府政策，打了第四劑的新冠疫苗，不僅是保護自己也可以保護家人。
亞東紀念醫院醫師廖御棋表示，今天施打對象以65歲以上的長者為主，由於淡水區長者有許多人都還沒打滿三劑，才會將行動疫苗接種服務，開到淡水來鼓勵長者施打。
賢孝里長葉振昌表示，由於賢孝里位置較遠離市區，許多長者不希望跑太遠，這次非常感謝亞東醫院下鄉設點施打，讓還沒有打滿三劑疫苗的長者可以有機會施打，增加對於病毒的保護力。
這次施打除了上午在淡水賢孝里，下午則是會到義山里，期盼透過疫苗施打率的提升，保護65歲以上的長者或是高風險族群，避免在疫情升溫時刻受到病毒威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言