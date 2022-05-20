疫苗接種下鄉服務 淡水長者施打第四劑

本週開始新北市針對65歲以上長者，接種新冠疫苗第四劑施打莫德納疫苗，今(20)日上午由亞東紀念醫院行動疫苗接種車下鄉來到淡水區賢孝里以及義山里，針對還未接種的長者或是要接種第四劑的長者，隨到隨打不用預約。

長者表示，自己已經接種了三劑疫苗，面對疫情確診人數愈來愈多，而自己又是高風險的年長者，因此為了配合政府政策，打了第四劑的新冠疫苗，不僅是保護自己也可以保護家人。

亞東紀念醫院醫師廖御棋表示，今天施打對象以65歲以上的長者為主，由於淡水區長者有許多人都還沒打滿三劑，才會將行動疫苗接種服務，開到淡水來鼓勵長者施打。

賢孝里長葉振昌表示，由於賢孝里位置較遠離市區，許多長者不希望跑太遠，這次非常感謝亞東醫院下鄉設點施打，讓還沒有打滿三劑疫苗的長者可以有機會施打，增加對於病毒的保護力。

這次施打除了上午在淡水賢孝里，下午則是會到義山里，期盼透過疫苗施打率的提升，保護65歲以上的長者或是高風險族群，避免在疫情升溫時刻受到病毒威脅。