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瑞芳聖祖壇助弱勢 捐贈公所百箱生活物資

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區上天里聖祖壇捐贈一百份的生活物資給瑞芳區公所，提供給弱勢民眾或是居家隔離的民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區上天里聖祖壇捐贈一百份的生活物資給瑞芳區公所，提供給弱勢民眾或是居家隔離的民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區上天里聖祖壇平時很積極做愛心，服務在地十幾年，今(20)日聖祖壇就捐贈一百份的生活物資給瑞芳區公所，提供給弱勢民眾或是居家隔離的民眾使用，讓他們感受到社會的溫暖。

打開物資箱，可以看到裡面的生活用品相當豐富，有白米、面條、鹽、油、醬油和罐頭等等，這次聖祖壇善心捐贈了百箱物資，就是希望能幫助到瑞芳區有需要的民眾。

九龍太子慈心發展協會創會理事長陳輝勝表示，非常感謝瑞芳區公所提供平台，讓瑞芳聖祖壇九龍太子慈心發展協會有機會參與佈施的工作，因為聖祖壇有愛心要對瑞芳地區貢獻一點力量，希望能讓社會變的越來越好。

瑞芳區長施玉祥表示，非常感謝瑞芳聖祖壇九龍太子慈心發展協會這麼有愛心，在疫情嚴峻的時刻，提供公所一百份的物資，這些物資可以提供給弱勢民眾之外，還有一些居家隔離的民眾若是缺少物資，也可以解民眾的燃眉之急。

疫情升溫，許多人的生活也因此受到影響，聖祖壇九龍太子慈心發展協會的善心義舉，也希望能起到拋磚引玉的作用，讓更多的善心人士，有錢出錢、有力出力，讓急需幫助的民眾能得到適當的協助。

瑞芳 居家隔離 愛心

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