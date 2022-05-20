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野柳國小食魚紅綠燈 攜手店家從餐桌開始

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小推動從餐桌上永續海洋，以海鮮選擇指南結合紅綠燈的概念讓民眾來選購合宜的海鮮食用。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小推動從餐桌上永續海洋，以海鮮選擇指南結合紅綠燈的概念讓民眾來選購合宜的海鮮食用。 圖／紅樹林有線電視提供

海洋教育是野柳國小的校訂課程，為了永續海洋生態，學生從飲食做起，學習海鮮選擇指南，了解不同海洋生物目前在海洋中的數量，並以歸類紅燈、黃燈、綠燈的方式，讓孩子更容易區分，先從學校和家中的餐桌上來實踐，而後走出校園向社區的海鮮店家推廣，希望攜手店家永續海洋從餐桌開始。

野柳國小校長張錦霞表示，野柳國小推動從餐桌上永續海洋，以海鮮選擇指南結合紅綠燈的概念讓民眾來選購合宜的海鮮食用。學校師生特別製作宣導海報，並至社區海鮮餐廳和販售魚貨的店家請託張貼，讓遊客在選購時能多思考，以行動守護家鄉的海洋生態永續。

野柳國小的校訂課程是海洋教育，學生們先在教室中了解各種不同的海洋生物目前在海洋中的數量，以及捕撈方式、食物鏈和是否為洄游性等，並且透過師生討論的方次，加以歸類紅綠燈的海鮮，讓孩子容易區分什麼可以多吃？什麼則是不能再吃？，讓孩子從學校和家中的餐桌上做起，將食魚紅綠燈的概念實行於生活中。

野柳國小校長張錦霞說，野柳是世界地質觀光景點，有很多遊客慕名而來也會在當地用餐，所以孩子們希望社區的餐廳能配合推動食魚紅綠燈，為此學生們走出校園推薦社區的店家多多販賣綠燈的海鮮，並且協助宣導不要過多食用黃燈海鮮，還有不要食用紅燈海鮮，藉此來為海洋永續存本。

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