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九份公廁漏水水費暴漲 地方會勘要改善

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
九份的隔頂停車場旁的公廁管線破損漏水，也導致水費暴漲，新北市議員林裔綺服務處現場會勘，尋求改善。 圖／觀天下有線電視提供
九份的隔頂停車場旁的公廁管線破損漏水，也導致水費暴漲，新北市議員林裔綺服務處現場會勘，尋求改善。 圖／觀天下有線電視提供

位在九份的隔頂停車場旁的公廁，興建至今將近三十年，年久失修且設備老舊，日前有民眾陳情地下管線破損有漏水情形，也導致水費暴漲，昨(19)日新北市議員林裔綺服務處現場會勘，尋求改善。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，公廁是早期鎮公所時代興建的，至今近三十年，裡面相關的設施非常老舊，且最近管線漏水，也導致水費暴漲，所以今天邀請相關單位，希望儘快把漏水的問題找出來，儘早修復。

隔頂停車場旁的公廁不大，但是因為緊鄰著停車場，是許多遊客經常使用的地方，為了民眾使用上便利，會勘要釐清權責單位，期盼以後有機會能新建或改善，讓公廁使用更便利。

九份受疫情影響，遊客減少，但是在疫情過後，也將再度迎來大量遊客到訪，此時改善停車場的公廁，勢必將讓到訪的遊客有更好的旅遊體驗。

停車場 漏水

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