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新北採購5萬唾液試劑 優先給3歲以下使用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜下午舉行疫情說明會。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜下午舉行疫情說明會。記者李定宇／攝影

綠營新北議會黨團呼籲市府應盡速採購配發兒童唾液快篩。新北市衛生局長陳潤秋表示，唾液試劑第一波已經採購5萬劑，目前食藥署僅核准一家業者代理，新北已經跟中央申請，快篩試劑發給居家隔離者，由中央統一派送給衛生局再配送需要民眾。

但衛生局目前尚未能知道何時能配發唾液試劑，配發對象也將再與教育局研議。但相較於桃園採購10萬劑且已獲配發5萬劑，新北採購5萬劑到現在尚未獲得任何任何配發。陳潤秋對此表示，5萬劑指示第1波採購，目前數量尚未有短少問題。

針對配發對象，目前規劃優先給2至3歲幼童使用，且中央規定2至6歲幼童居隔完不須快篩或PCR再次確認，因此使用量不會很高，如果後續要快篩認定身體狀況，主要會提供給居隔者使用，並已經跟中央反映須提供公費版唾液試劑。

新北市確診人數從4月中旬開始攀升。圖／新北市衛生局提供
新北市確診人數從4月中旬開始攀升。圖／新北市衛生局提供
新北市今新增2萬3704人確診。圖／新北市衛生局提供
新北市今新增2萬3704人確診。圖／新北市衛生局提供
新北市居隔人數4萬3726人。圖／新北市衛生局提供
新北市居隔人數4萬3726人。圖／新北市衛生局提供
馨北市目前已解隔人數達14萬3989人。圖／新北市衛生局提供
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